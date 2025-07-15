Тернопольская Нива подпишет пять новичков

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Нива» из Тернополя 16 июля пополнит свои ряды еще пятью «летними» новичками, которые произвели хорошее впечатление на тренерский штаб.

По имеющейся информации, среди них самый известный – полузащитник Юрий Тлумак, который в прошлом сезоне выступал за элитный «Рух». В начале июля он был близок к продолжению карьеры в «Ворскле», но затем покинул ее вместе с уже бывшим главным тренером полтавчан Желько Любеновичем.

Свой очередной спарринг тернопольчане проведут 16 июля в Волочиске с «Агробизнесом».

Сейчас среди помощников рулевого Юрия Вирта отсутствует по состоянию здоровья Николай Лапко.

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