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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 14:32 |
237
0

Тернопольская Нива подпишет пять новичков

После этого команда Юрия Вирта завершит трансферную работу

15 июля 2025, 14:32 |
237
0
Тернопольская Нива подпишет пять новичков
ФК Нива. Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Нива» из Тернополя 16 июля пополнит свои ряды еще пятью «летними» новичками, которые произвели хорошее впечатление на тренерский штаб.

По имеющейся информации, среди них самый известный – полузащитник Юрий Тлумак, который в прошлом сезоне выступал за элитный «Рух». В начале июля он был близок к продолжению карьеры в «Ворскле», но затем покинул ее вместе с уже бывшим главным тренером полтавчан Желько Любеновичем.

Свой очередной спарринг тернопольчане проведут 16 июля в Волочиске с «Агробизнесом».

Сейчас среди помощников рулевого Юрия Вирта отсутствует по состоянию здоровья Николай Лапко.

Ранее мы сообщали, что клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд «Динамо».

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инсайд Нива Тернополь трансферы Юрий Тлумак Юрий Вирт
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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