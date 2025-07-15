Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря
Юрий Тлумак близок к продолжению карьеры в «Ниве» Тернополь
23-летний полузащитник Юрий Тлумак, который является сыном известного вратаря Андрея Тлумака, может продолжить карьеру в тернопольской «Ниве».
По информации издания Sportarena, игрок, который находится в статусе свободного агента, находится на просмотре в клубе из Первой лиги.
Последней командой Тлумака был львовский «Рух», который Юрий покинул по завершению сезона 2024/25. За полгода в клубе полузащитник отыграл всего три матча и не оформил ни одного результативного действия.
Ранее писалось, что «Оболонь» арендовала опытного защитника «Металлиста 1925».
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