Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря

23-летний полузащитник Юрий Тлумак, который является сыном известного вратаря Андрея Тлумака, может продолжить карьеру в тернопольской «Ниве».

По информации издания Sportarena, игрок, который находится в статусе свободного агента, находится на просмотре в клубе из Первой лиги.

Последней командой Тлумака был львовский «Рух», который Юрий покинул по завершению сезона 2024/25. За полгода в клубе полузащитник отыграл всего три матча и не оформил ни одного результативного действия.

Ранее писалось, что «Оболонь» арендовала опытного защитника «Металлиста 1925».