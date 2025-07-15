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  4. Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 17:23 |
471
0

Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря

Юрий Тлумак близок к продолжению карьеры в «Ниве» Тернополь

15 июля 2025, 17:23 |
471
0
Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря
ФК Карпаты. Юрий Тлумак

23-летний полузащитник Юрий Тлумак, который является сыном известного вратаря Андрея Тлумака, может продолжить карьеру в тернопольской «Ниве».

По информации издания Sportarena, игрок, который находится в статусе свободного агента, находится на просмотре в клубе из Первой лиги.

Последней командой Тлумака был львовский «Рух», который Юрий покинул по завершению сезона 2024/25. За полгода в клубе полузащитник отыграл всего три матча и не оформил ни одного результативного действия.

Ранее писалось, что «Оболонь» арендовала опытного защитника «Металлиста 1925».

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Юрий Тлумак Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Андрей Тлумак
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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