Стало известно, кем может усилиться тернопольская Нива

Как стало известно Sport.ua, три игрока «Реверы 1908», которая приостановила свое участие во Второй лиге, в ближайшее время могут подписать контракты с тернопольской «Нивой».

В тренировочном лагере команды Первой лиги сейчас находятся 21-летний вратарь Владимир Шарун (в минувшем сезоне Второй лиги воспитанник тернопольского футбола провел 17 матчей, пропустил 28 мячей и оформил 4 клиншита), 22-летний центральный защитник Василий Буртник (16 игр) и лучший бомбардир ивано-франковцев – 19-летний нападающий Максим Угринюк (12 матчей, 4 гола).

«Нива» по итогам сезона 2024/2025 заняла 11-е место среди 17 участников. В первом летнем спарринге команда со счетом 0:3 проиграла «Вересу». Следующим соперником тернопольского клуба станет «Рух» (5 июля).

Добавим, что 1 июля по окончании контракта с «Нивой» ее покинул капитан и самый возрастной из полевых игроков команды — 31-летний центральный защитник Арсен Слотюк.