Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кем может усилиться тернопольская Нива
Украина. Первая лига
02 июля 2025, 13:56 |
562
0

Стало известно, кем может усилиться тернопольская Нива

С командой Юрия Вирта тренируются три футболиста из Ивано-Франковска

02 июля 2025, 13:56 |
562
0
Стало известно, кем может усилиться тернопольская Нива
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua, три игрока «Реверы 1908», которая приостановила свое участие во Второй лиге, в ближайшее время могут подписать контракты с тернопольской «Нивой».

В тренировочном лагере команды Первой лиги сейчас находятся 21-летний вратарь Владимир Шарун (в минувшем сезоне Второй лиги воспитанник тернопольского футбола провел 17 матчей, пропустил 28 мячей и оформил 4 клиншита), 22-летний центральный защитник Василий Буртник (16 игр) и лучший бомбардир ивано-франковцев – 19-летний нападающий Максим Угринюк (12 матчей, 4 гола).

«Нива» по итогам сезона 2024/2025 заняла 11-е место среди 17 участников. В первом летнем спарринге команда со счетом 0:3 проиграла «Вересу». Следующим соперником тернопольского клуба станет «Рух» (5 июля).

Добавим, что 1 июля по окончании контракта с «Нивой» ее покинул капитан и самый возрастной из полевых игроков команды — 31-летний центральный защитник Арсен Слотюк.

По теме:
Нужны деньги. Ворскла выставит на трансфер троих футболистов
Огромные деньги. Амбициозный клуб Первой лиги начал реконструкцию стадиона
Крупное поражение. Металлист 1925 уступил Панатинаикосу
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Юрий Вирт Ревера 1908 Ивано-Франковск трансферы свободный агент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду
Футбол | 02 июля 2025, 13:49 0
Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду
Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду

Антон Царенко останется в составе польского клуба «Лехия» Гданьск

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01 июля 2025, 15:30 4
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В середине июля мы узнаем имя нового триумфатора, а пока вспомним самых успешных прежних…

Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Футбол | 01.07.2025, 20:13
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Сенсационный клуб АПЛ намерен забрать у Трабзонспора украинского футболиста
Футбол | 02.07.2025, 10:46
Сенсационный клуб АПЛ намерен забрать у Трабзонспора украинского футболиста
Сенсационный клуб АПЛ намерен забрать у Трабзонспора украинского футболиста
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02.07.2025, 07:44
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 3
Бокс
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 5
Футбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
01.07.2025, 01:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем