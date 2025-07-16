Металлист 1925 проводит спарринг с клубом Вальдхоф. Стартовые составы
Поединок начнется в 19:00 по Киеву
Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовиться на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, команда Младена Бартуловича проведет четвертый контрольный матч. Соперником станет немецкий клуб «Вальдхоф».
«Металлист 1925» прошлый сезон провел в Первой лиге. Команда попала в зону переходных матчей и в дуэли за место в УПЛ одолела «Левый Берег».
На сборах в Австрии «Металлист 1925» провел три матча. Команда Младена Бартуловича начала с победы над румынским клубом «Ботошани» (2:0). Затем «Металлист 1925» проиграл греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграл «Карабах» (5:4).
«Вальдхоф» выступает в Третьей лиге чемпионата Германии. В прошлом чемпионате команда заняла в 16 место с отрывом от зоны вылета в три очка.
Поединок начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» назначил иностранного тренера по физ.подготовке.
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