Металлист 1925 проводит спарринг с клубом Вальдхоф. Стартовые составы

Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовиться на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, команда Младена Бартуловича проведет четвертый контрольный матч. Соперником станет немецкий клуб «Вальдхоф».

«Металлист 1925» прошлый сезон провел в Первой лиге. Команда попала в зону переходных матчей и в дуэли за место в УПЛ одолела «Левый Берег».

На сборах в Австрии «Металлист 1925» провел три матча. Команда Младена Бартуловича начала с победы над румынским клубом «Ботошани» (2:0). Затем «Металлист 1925» проиграл греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграл «Карабах» (5:4).

«Вальдхоф» выступает в Третьей лиге чемпионата Германии. В прошлом чемпионате команда заняла в 16 место с отрывом от зоны вылета в три очка.

Поединок начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» назначил иностранного тренера по физ.подготовке.