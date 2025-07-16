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Товарищеские матчи
Металлист 1925
16.07.2025 19:00 - : -
Вальдхоф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 08:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:03
116
0

Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2025, 08:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:03
116
0
Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Вальдхоф из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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