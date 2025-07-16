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Украина. Премьер лига16 июля 2025, 08:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:03
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Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2025, 08:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:03
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Вальдхоф из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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