Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Вальдхоф из Германии.

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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Вальдхоф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча