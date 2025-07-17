Вальдхоф – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча

Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовиться на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, команда Младена Бартуловича сыграла четвертый контрольный матч. Соперником стал немецкий клуб «Вальдхоф».

«Вальдхоф» выступает в Третьей лиге чемпионата Германии. В прошлом сезоне команда заняла 16 место с отрывом от зоны вылета в три очка.

«Металлист 1925» потерпел поражение со счетом 0:3. Все голы подопечные Младена Бартуловича пропустили во втором тайме.

Товарищеский матч. 16 июля. Австрия, Кирхдорф-ин-Тироль, стадион «Leerberg-Arena».

«Вальдхоф» Германия – «Металлист 1925» Украина – 3:0

Голы: Локемпер 52, Карбштейн 63, Ферати 72

«Вальдхоф»: Гаврилюк, Воелске, Сечелманн, Шипноский, Тальгаммер, Локемпер, Ферати, Карбстейн, Рикманн, Клюнтер (к), Окпала

«Металлист 1925»: Варакута (к) (Мозиль 61), Капинус, Салюк (Снурницин 43), Шабанов, Мартынюк (Когут 61), Литвиненко (Обинайя 61), Гаджиев (Ари Моура 46), Калитвинцев (Король 61), Панченко (Чурко 46), Рашица (Овусу 61), Мба

Запас: Проценко, Коваленко, Павлюк, Крупский, Калюжный, Антюх

Предупреждения: Шипноский 77 – Мартынюк 16

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча