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Товарищеские матчи
Металлист 1925
16.07.2025 19:00 – FT 0 : 3
Вальдхоф
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 12:48 |
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Вальдхоф – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча

Команда Младена Бартуловича уступила клубу из третьего дивизиона чемпионата Германии

17 июля 2025, 12:48 |
150
0
Вальдхоф – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовиться на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, команда Младена Бартуловича сыграла четвертый контрольный матч. Соперником стал немецкий клуб «Вальдхоф».

«Вальдхоф» выступает в Третьей лиге чемпионата Германии. В прошлом сезоне команда заняла 16 место с отрывом от зоны вылета в три очка.

«Металлист 1925» потерпел поражение со счетом 0:3. Все голы подопечные Младена Бартуловича пропустили во втором тайме.

Товарищеский матч. 16 июля. Австрия, Кирхдорф-ин-Тироль, стадион «Leerberg-Arena».

«Вальдхоф» Германия – «Металлист 1925» Украина – 3:0

Голы: Локемпер 52, Карбштейн 63, Ферати 72

«Вальдхоф»: Гаврилюк, Воелске, Сечелманн, Шипноский, Тальгаммер, Локемпер, Ферати, Карбстейн, Рикманн, Клюнтер (к), Окпала

«Металлист 1925»: Варакута (к) (Мозиль 61), Капинус, Салюк (Снурницин 43), Шабанов, Мартынюк (Когут 61), Литвиненко (Обинайя 61), Гаджиев (Ари Моура 46), Калитвинцев (Король 61), Панченко (Чурко 46), Рашица (Овусу 61), Мба

Запас: Проценко, Коваленко, Павлюк, Крупский, Калюжный, Антюх

Предупреждения: Шипноский 77 – Мартынюк 16

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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