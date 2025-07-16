ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
Хорватский специалист Драган Тодорович присоединился к тренерскому штабу
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о назначении нового тренера по физической подготовке. Им стал хорватский специалист Драган Тодорович.
С нового сезона специалист будет входить в тренерский штаб главного тренера Младена Бартуловича. Условия контракта с Драганом не разглашаются.
Тодорович начал тренерскую карьеру в 2015 года. За десять лет работы Драган успел побывать в гандбольной сборной Хорватии, футбольной академии клуба «Риека», а также в болгарских командах «Крумовград» и «Ботев».
Ранее сообщалось, что харьковский клуб переманил к себе работника ЛНЗ.
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