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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 11:40 | Обновлено 16 июля 2025, 11:42
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке

Хорватский специалист Драган Тодорович присоединился к тренерскому штабу

16 июля 2025, 11:40 | Обновлено 16 июля 2025, 11:42
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил иностранного тренера по физ.подготовке
ФК Ботев. Драган Тодорович

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о назначении нового тренера по физической подготовке. Им стал хорватский специалист Драган Тодорович.

С нового сезона специалист будет входить в тренерский штаб главного тренера Младена Бартуловича. Условия контракта с Драганом не разглашаются.

Тодорович начал тренерскую карьеру в 2015 года. За десять лет работы Драган успел побывать в гандбольной сборной Хорватии, футбольной академии клуба «Риека», а также в болгарских командах «Крумовград» и «Ботев».

Ранее сообщалось, что харьковский клуб переманил к себе работника ЛНЗ.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Младен Бартулович
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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