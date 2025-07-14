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  4. Мареска взял два больших трофея за короткий период. Какие у него титулы?
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 04:59 | Обновлено 14 июля 2025, 05:05
63
0

Мареска взял два больших трофея за короткий период. Какие у него титулы?

Итальянский специалист выиграл с Челси Лигу конференций и клубный ЧМ-2025

14 июля 2025, 04:59 | Обновлено 14 июля 2025, 05:05
63
0
Мареска взял два больших трофея за короткий период. Какие у него титулы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска завоевал с командой второй трофей за короткий период. Итальянец выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира 2025.

13 июля в 22:00 в США состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025. Английский «Челси» обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на стадионе «Мет-Лайф» в Ист-Резерфорде.

Героем матча стал Коул Палмер, оформивший дубль и отдавший голевую передачу на Жоао Педро. Это второй трофей клубного чемпионата мира для «Челси» (2021, 2025), еще один раз синие проиграли в финале (2012).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время своей профессиональной карьеры футболиста Энцо Мареска выигрывал национальный чемпионат Италии с «Ювентусом» (2001/02), а также стал с «Севильей» обладателем нескольких испанских (Кубок Испании: 2006/07, Суперкубок Испании: 2007) и европейских трофеев (два Кубка УЕФА 2005/06, 2006/07 и Суперкубок УЕФА 2006).

После завершения игровой карьеры Мареска перешел в тренерскую деятельность. С «Лестером» он выиграл Чемпионшип, а с «Челси» уже в первый сезон завоевал два престижных трофея: Лигу конференций УЕФА 2024/25 и клубный чемпионат мира 2025.

🏆 Трофеи Энцо Марески (как игрока)

🔹 Ювентус:

  • Серия A: 2001/02

🔹 Севилья:

  • Кубок УЕФА: 2005/06, 2006/07
  • Суперкубок УЕФА: 2006
  • Кубок Испании: 2006/07
  • Суперкубок Испании: 2007

🔹 Палермо:

  • Серия B: 2013/14

🏆 Трофеи Энцо Марески (как тренера)

🔹 Манчестер Сити U-23:

  • Премьер-лига 2: 2020/21

Лестер:

  • Чемпионшип: 2023/24

Челси:

  • Лига конференций УЕФА: 2024/25
  • Клубный чемпионат мира: 2025

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Энцо Мареска статистика трофеи Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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