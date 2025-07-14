Мареска взял два больших трофея за короткий период. Какие у него титулы?

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска завоевал с командой второй трофей за короткий период. Итальянец выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира 2025.

13 июля в 22:00 в США состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025. Английский «Челси» обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на стадионе «Мет-Лайф» в Ист-Резерфорде.

Героем матча стал Коул Палмер, оформивший дубль и отдавший голевую передачу на Жоао Педро. Это второй трофей клубного чемпионата мира для «Челси» (2021, 2025), еще один раз синие проиграли в финале (2012).

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Во время своей профессиональной карьеры футболиста Энцо Мареска выигрывал национальный чемпионат Италии с «Ювентусом» (2001/02), а также стал с «Севильей» обладателем нескольких испанских (Кубок Испании: 2006/07, Суперкубок Испании: 2007) и европейских трофеев (два Кубка УЕФА 2005/06, 2006/07 и Суперкубок УЕФА 2006).

После завершения игровой карьеры Мареска перешел в тренерскую деятельность. С «Лестером» он выиграл Чемпионшип, а с «Челси» уже в первый сезон завоевал два престижных трофея: Лигу конференций УЕФА 2024/25 и клубный чемпионат мира 2025.

🏆 Трофеи Энцо Марески (как игрока)

🔹 Ювентус:

Серия A: 2001/02

🔹 Севилья:

Кубок УЕФА: 2005/06, 2006/07

Суперкубок УЕФА: 2006

Кубок Испании: 2006/07

Суперкубок Испании: 2007

🔹 Палермо:

Серия B: 2013/14

🏆 Трофеи Энцо Марески (как тренера)

🔹 Манчестер Сити U-23:

Премьер-лига 2: 2020/21

Лестер:

Чемпионшип: 2023/24

Челси:

Лига конференций УЕФА: 2024/25

Клубный чемпионат мира: 2025

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