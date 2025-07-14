Только они могут одолеть друг друга. Синнер прервал супервинстрик Алькараса
13 июля Янник справился с Карлосом в финале Уимблдона-2025
13 июля Янник Синнер выиграл у Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2025 в четырех сетах и завоевал трофей.
Лидер мирового рейтинга АТР прервал сразу два крутых винстрика Карлитоса. Алькарас выигрывал титул Уимблдона в 2023 и 2024 годах и не уступал на травяном мейджоре в Лондоне на протяжении 20 встреч.
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У Карлоса также была топовая серия побед после поражения в финале грунтового пятисотника в Барселоне 20 апреля. Алькарас после Барселоны забрал трофеи Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне. За три месяца до финала Уимблдона он выиграл 24 матча подряд. Остановить его сумела только Янник.
Интересно, что в решающем поединке соревнований АТР 1000 в Риме Карлос одолел Янника и тогда он прервал его винстрик в 26 поединков, который тянулся с 5 октября 2024 года до 18 мая (день финала в Риме).
Видеообзор матча Янник Синнер – Карлос Алькарас
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