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Уимблдон
14 июля 2025, 03:14 | Обновлено 14 июля 2025, 03:15
29
0

Только они могут одолеть друг друга. Синнер прервал супервинстрик Алькараса

13 июля Янник справился с Карлосом в финале Уимблдона-2025

14 июля 2025, 03:14 | Обновлено 14 июля 2025, 03:15
29
0
Только они могут одолеть друг друга. Синнер прервал супервинстрик Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

13 июля Янник Синнер выиграл у Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2025 в четырех сетах и завоевал трофей.

Лидер мирового рейтинга АТР прервал сразу два крутых винстрика Карлитоса. Алькарас выигрывал титул Уимблдона в 2023 и 2024 годах и не уступал на травяном мейджоре в Лондоне на протяжении 20 встреч.

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У Карлоса также была топовая серия побед после поражения в финале грунтового пятисотника в Барселоне 20 апреля. Алькарас после Барселоны забрал трофеи Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне. За три месяца до финала Уимблдона он выиграл 24 матча подряд. Остановить его сумела только Янник.

Интересно, что в решающем поединке соревнований АТР 1000 в Риме Карлос одолел Янника и тогда он прервал его винстрик в 26 поединков, который тянулся с 5 октября 2024 года до 18 мая (день финала в Риме).

Видеообзор матча Янник Синнер – Карлос Алькарас

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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