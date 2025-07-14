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  4. Синнер превзошел Джоковича и Федерера по победам в первых 100 играх на GS
Уимблдон
14 июля 2025, 03:01 |
45
0

Синнер превзошел Джоковича и Федерера по победам в первых 100 играх на GS

Янник стал первым теннисистом в истории, кто выиграл трофей слэма в 100-й игре

14 июля 2025, 03:01 |
45
0
Синнер превзошел Джоковича и Федерера по победам в первых 100 играх на GS
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 июля итальянский теннисист Янник Синнер в финале Уимблдонского турнира 2025 провел 100-й матч на Grand Slam.

Лидер мирового рейтинга АТР в четырех сетах переиграл Карлоса Алькараса и завоевал трофей. Синнер стал первым теннисистом в истории, который взял титул мейджорах в 100-м поединке на слэмах.

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За 100 встреч на GS Янник добыл 81 победу. С 2000 года только Рафаэль Надаль одержал больше викторий в своих первых 100 матчах на Grand Slam – 86. У Новака Джоковича – 79, у Роджера Федерера – 80.

Синнер впервые в карьере выиграл титул на Уимблдоне. Всего у Янника теперь четыре трофея на GS.

Теннисисты с наибольшим количеством побед в своих первых 100 матчах на GS (с 2000 года)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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