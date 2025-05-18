ATP18 мая 2025, 21:40 | Обновлено 18 мая 2025, 21:41
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Круг замкнулся. Алькарас прервал безумный винстрик Синнера
Круг начался и замкнулся на новом триумфаторе римского турнира
18 мая 2025, 21:40 | Обновлено 18 мая 2025, 21:41
585
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Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер вместе с поражением в финале грунтового Мастерса в столице Италии завершил свою беспроигрышную серию, которая длилась 26 матчей.
Круг начался и замкнулся на новом триумфаторе римского турнира – Карлосе Алькарасе.
Именно Карлитос нанес поражение итальянцу 2 октября 2024 года в финальном поединке хардового турнира ATP 500 в Пекине – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).
После этого Синнер не проигрывал 26 матчей подряд:
- 6 побед на пути к титулу на турнире ATP 1000 в Шанхае
- 5 побед на Итоговом турнире ATP
- 3 победы на финале Кубка Дэвиса
- 7 побед на пути к титулу на Открытом чемпионате Австралии
- 5 побед на турнире ATP 1000 в Риме вплоть до финала с Карлосом Алькарасом, в котором проиграл – 6:7 (5:7), 1:6.
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