Круг замкнулся. Алькарас прервал безумный винстрик Синнера

Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер вместе с поражением в финале грунтового Мастерса в столице Италии завершил свою беспроигрышную серию, которая длилась 26 матчей.

Круг начался и замкнулся на новом триумфаторе римского турнира – Карлосе Алькарасе.

Именно Карлитос нанес поражение итальянцу 2 октября 2024 года в финальном поединке хардового турнира ATP 500 в Пекине – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

После этого Синнер не проигрывал 26 матчей подряд: