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ATP
18 мая 2025, 21:40 | Обновлено 18 мая 2025, 21:41
585
0

Круг замкнулся. Алькарас прервал безумный винстрик Синнера

Круг начался и замкнулся на новом триумфаторе римского турнира

18 мая 2025, 21:40 | Обновлено 18 мая 2025, 21:41
585
0
Круг замкнулся. Алькарас прервал безумный винстрик Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер вместе с поражением в финале грунтового Мастерса в столице Италии завершил свою беспроигрышную серию, которая длилась 26 матчей.

Круг начался и замкнулся на новом триумфаторе римского турнира – Карлосе Алькарасе.

Именно Карлитос нанес поражение итальянцу 2 октября 2024 года в финальном поединке хардового турнира ATP 500 в Пекине – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

После этого Синнер не проигрывал 26 матчей подряд:

  • 6 побед на пути к титулу на турнире ATP 1000 в Шанхае
  • 5 побед на Итоговом турнире ATP
  • 3 победы на финале Кубка Дэвиса
  • 7 побед на пути к титулу на Открытом чемпионате Австралии
  • 5 побед на турнире ATP 1000 в Риме вплоть до финала с Карлосом Алькарасом, в котором проиграл – 6:7 (5:7), 1:6.

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ATP Рим Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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