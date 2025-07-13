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  4. ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса
Уимблдон
13 июля 2025, 23:35 |
471
0

ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после решающего матча травяного мейджора

13 июля 2025, 23:35 |
471
0
ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

13 июля итальянский теннисист Янник Синнер одолела испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2025.

Лидер рейтинга одержал победу в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Янник впервые стал чемпионом травяного мейджора, а Карлос не сумел защитить титул.

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После завершения встречи состоялась церемония награждения. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая присутствовала на поединке вместе с принцом Уильямом, вручила трофей Уимблдона Яннику и наградила Карлоса.

🏆 Уимблдон-2025. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса

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Кейт Миддлтон Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) фото фотогалерея награждение Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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