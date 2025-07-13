ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса
Смотрите фотогалерею церемонии награждения после решающего матча травяного мейджора
13 июля итальянский теннисист Янник Синнер одолела испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2025.
Лидер рейтинга одержал победу в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Янник впервые стал чемпионом травяного мейджора, а Карлос не сумел защитить титул.
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После завершения встречи состоялась церемония награждения. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая присутствовала на поединке вместе с принцом Уильямом, вручила трофей Уимблдона Яннику и наградила Карлоса.
🏆 Уимблдон-2025. Финал
Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
ФОТО. Финал Уимблдона: принцесса Уэльская наградила Синнера и Алькараса
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