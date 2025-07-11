Реал назвал четырех игроков, которые покинут Мадрид после вылета из КЧМ

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и намерен в ближайшее время сформировать состав для старта в Ла Лиге и еврокубках.

Испанский клуб планировал победить на клубном чемпионате мира в США, но потерпел болезненное поражение в полуфинале турнира от французского ПСЖ (0:4).

В первую очередь, королевский клуб намерен избавиться от бразильского вингера Родриго, который недоволен своим положением в Мадриде. Футболист провел всего 95 минут за весь турнир (три матча) и записал на свой счет одну результативную передачу.

Кроме того, главный тренер Хаби Алонсо не рассчитывает на полузащитника Дани Себальоса. Испанский специалист проведет разговор с игроком и сообщит ему о своем решении.

Мадрид покинут форварды Гонсало Гарсия и Эндрик, но они отправятся в аренду. Наставник «сливочных» доволен прогрессом своих подопечных, но понимает, что они не смогут рассчитывать на игровое время из-за высокой конкуренции.

После вылета из турнира в США, Хаби Алонсо планирует определиться с теми футболистами, которые составят костяк клуба в новом сезоне.