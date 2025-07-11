Реал назвал четырех игроков, которые покинут Мадрид после вылета из КЧМ
Гарсия и Эндрик отправятся в аренды, Родриго и Себальос будут выставлены на трансфер
Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и намерен в ближайшее время сформировать состав для старта в Ла Лиге и еврокубках.
Испанский клуб планировал победить на клубном чемпионате мира в США, но потерпел болезненное поражение в полуфинале турнира от французского ПСЖ (0:4).
В первую очередь, королевский клуб намерен избавиться от бразильского вингера Родриго, который недоволен своим положением в Мадриде. Футболист провел всего 95 минут за весь турнир (три матча) и записал на свой счет одну результативную передачу.
Кроме того, главный тренер Хаби Алонсо не рассчитывает на полузащитника Дани Себальоса. Испанский специалист проведет разговор с игроком и сообщит ему о своем решении.
Мадрид покинут форварды Гонсало Гарсия и Эндрик, но они отправятся в аренду. Наставник «сливочных» доволен прогрессом своих подопечных, но понимает, что они не смогут рассчитывать на игровое время из-за высокой конкуренции.
После вылета из турнира в США, Хаби Алонсо планирует определиться с теми футболистами, которые составят костяк клуба в новом сезоне.
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