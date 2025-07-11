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  4. Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Клубный чемпионат мира
11 июля 2025, 05:37 |
1741
0

Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют

Серьезный разговор ждет Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Родриго

11 июля 2025, 05:37 |
1741
0
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

9 июля состоялся матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли французский ПСЖ и мадридский «Реал». Испанский клуб потерпел болезненное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир в США.

По информации испанского издания Marca, боссы королевского клуба разгневаны из-за неудачи и недовольны поведением лидеров команды. В ближайшее время серьезный разговор ждет Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Родриго.

Руководители «сливочных» считают, что некоторые игроки не желают отдавать все силы на поле и работать на благо команды, поэтому поставят ультиматум ведущим футболистам: либо изменить ситуацию и свое отношение, либо уйти из Мадрида.

В «Реале» переживают из-за Мбаппе и Винисиуса, которые не хотят возвращаться в оборону. Главный тренер Хаби Алонсо требует у своих подопечных помогать защитникам.

Кроме того, президент Флорентино Перес разгневан из-за трансферной саги вокруг Родриго, который недоволен своим положением. Бразильскому вингеру предложат покинуть клуб и найти другой вариант для продолжения карьеры.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Реал Мадрид ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо Флорентино Перес Килиан Мбаппе Родриго Гоес Винисиус Жуниор
Николай Титюк Источник: Marca
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