В пятницу, 11 июля, состоится товарищеская игра между донецким «Шахтером» и словенским «Бринье». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Шахтер

По итогам 30 матчей лиги прошлого сезона «горняки» набрали лишь 62 очка и финишировали третьими, тем самым повторив неприятный для себя антирекорд – впервые с кампании 1995/96 команда завершила чемпионат ниже второго места. Выступление в Лиге чемпионов также не поразило: всего 7 очков в 8 поединках, 27-е место на первом этапе и вылет из турнира. В то же время триумф в Кубке Украины (в финале «Шахтер» одолел «Динамо» в серии пенальти) дал возможность принять участие в квалификации Лиги Европы, первый матч 1-го раунда отбора против финского «Ильвеса» завершился победой дончан со счетом 6:0. Учитывая, что эта игра состоялась 10 июля, не стоит ожидать основных игроков в сегодняшнем поединке.

Бринье Гросупле

Во втором дивизионе Словении в прошлом сезоне коллектив завоевал 55 очков за 30 игр и занял 4-е место в таблице, отстав от лидера «Алюминия» на 9 очков. В кубке страны команда вылетела еще в стадии квалификации от «Крки» после серии пенальти.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов в прошлом сезоне УПЛ, чем «Шахтер» – 69.

В последних 10 играх второго дивизиона Словении «Бринье» одержало 7 побед, дважды проиграло и 1 раз сыграло вничью.

Только чемпион «Алюминий» пропустил меньше голов (28), чем «Бринье» в прошлом сезоне Второй лиги Словении - 31 мяч.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Бринье Гросупле Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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