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  4. Месси назвал Интер Майами условие, при котором останется в клубе
Испания
11 июля 2025, 03:38 |
48
0

Месси назвал Интер Майами условие, при котором останется в клубе

Лионель хочет играть со своим другом Родриго Де Паулем

11 июля 2025, 03:38 |
48
0
Месси назвал Интер Майами условие, при котором останется в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Интер» Майами ведет активные переговоры о продлении контракта с восьмикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси. Его контракт истекает в декабре 2025 года.

По информации испанских СМИ, убедить Месси продлить контракт с флоридцами может трансфер его друга по сборной Аргентины Родриго Де Пауля, который играет за «Атлетико». Американский клуб готов оформить трансфер Де Пауля, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси.

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Родриго Де Пауль Интер Майами Лионель Месси продление контракта трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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