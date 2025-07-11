Месси назвал Интер Майами условие, при котором останется в клубе

«Интер» Майами ведет активные переговоры о продлении контракта с восьмикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси. Его контракт истекает в декабре 2025 года.

По информации испанских СМИ, убедить Месси продлить контракт с флоридцами может трансфер его друга по сборной Аргентины Родриго Де Пауля, который играет за «Атлетико». Американский клуб готов оформить трансфер Де Пауля, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» интересуется легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси.