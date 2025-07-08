ПСЖ – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира

9 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ сыграет против Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда уже давно и практически безоговорочно доминировала во французском футболе. Но тут стремились к победе в Лиге чемпионов, и ее добыл Луис Энрике - со второй попытки, в крайнем розыгрыше, уже без Мбаппе в составе. Причем начинали там очень тяжело, но постепенно разогнались, и в итоге, усилившись в январе Кварацхелией, победили всех, а Интер в финале - с рекордными 5:0.

С разгромной победы, на этот раз над Атлетико, начинали на клубном чемпионате мира. После этого, правда, была осечка в виде 0:1 с Ботафого. Но она даже помогла: после этого французы не пропускали вообще и только выигрывали, как с Сиэтл Саундерс в третьем туре группового этапа, так и в плей-офф, с Интер Майами (там вообще было 4:0) и даже Баварией.

Реал Мадрид

Клуб в 2024-м году все же заманил к себе Мбаппе. И выиграл с ним тогда Суперкубок УЕФА с Межконтинентальным Кубком. Но во второй половине сезона были сплошные неудачи: в Лиге чемпионов обладатель титула по делу уступил Арсеналу, а Барселоне ничего не противопоставил во внутренних турнирах. Реакция последовала: Анчелотти с благодарностью ушли, а на его место пригласившего немало игравшего в Мадриде Хаби Алонсо.

Экс-полузащитник начал лишь с ничьей, еще и против Аль-Хилаля. Но и там в концовке Вальверде не реализовал пенальти. Потом испанцы только выигрывали - у Пачуки и Ред Булл Зальцбург в группе и у Ювентуса с дортмундской Боруссией в плей-офф. С немцами, правда, быстро забив дважды (и снова отмечаем Гонсало Гарсия), в итоге довели до инфарктных 3:2 с обилием голов в концовке.

Статистика личных встреч

Из десяти официальных матчей Реал выиграл половину, уступив трижды. Но весной 2022-го был обмен победами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбу, но чуть больше верят в ПСЖ. Выберем нейтральный вариант – тотал больше 3 за 1.92.