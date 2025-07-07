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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
08.07.2025 22:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 18:01 |
285
0

Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 8 июля в 22:00 по Киеву

07 июля 2025, 18:01 |
285
0
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч полуфинала клубного чемпионата мира, в котором Флуминенсе сыграет против Челси. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда сумела в позапрошлом сезоне подтвердить свою давнюю популярность реальным триумфом в виде победы в Копе Либертадорес. Вот только 2024-й год, хотя и начинали оптимистично, с еще одного трофея, Суперкубка Южной Америки, потом закончили на тринадцатом месте в национальной Серии А. Да и весной проиграли в чемпионате штата Фламенго. Зато в Копе Судамерикана бразильцы выиграли группу в 13-ю очками, да и на внутренней арене ситуация неплохая.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы взяли только одну победу, над Ульсан ХД. Этого в сочетании с дортмундской Боруссией и Мамелоди Саундаунз оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф. Вот там удивили, уверенно выбив опытный Интер. после того подвига с итальянцами выиграли битву аутсайдеру у Аль-Хиляль (2:1).

Челси

Клуб попал на турнир, очевидно, за счет уже подзабытого успеха в Лиге чемпионов - оказалось, что это стал последний заметный успех Абрамовича. Потом он вынужден был продать проект. И только при Мареске, что пришел год назад, что-то ощутимое начало получаться: весной подопечные Энцо все же взяли заветное 4-е место в АПЛ при победе в Лиге конференций.

На клубном чемпионате мира подопечные итальянца, кажется, не максимально был настроены. Они даже уступили 1:2 Фламенго на групповом этапе, а с Бенфикой в первом раунде плей-офф, после затянувшейся паузы успели пропустить, но добили португальцев в экстра-тайме. С другой стороны, в прошлом раунде он дожал Палмейрас, формально из-за автогола минут за десять до финального свистка.

Статистика личных встреч

Тут говорить не о чем - подопечные итальянца впервые сыграют с клубом из Рио.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в номинальных гостей. Не видно серьезных проблем для англичан в этом поединке - ставим на то, что они выиграют (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
8 июля 2025 -
22:00
Челси
Победа Англии 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Флуминенсе Челси клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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