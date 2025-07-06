Тренер Наоми Осаки объяснил, почему на Уимблдоне-2025 так много сенсаций

Французский специалист Патрик Муратоглу выиграл 10 титулов в одиночном разряде на турнирах Большого шлема в качестве тренера.

Один из ведущих тренеров в мировом теннисе предложил единственное объяснение, почему так много сеяных спортсменов не справляются с игрой на траве и вылетают в первых же раундах Уимблдона 2025. В своем Instagram тренер Наоми Осаки объяснил, почему на британском мейджоре так много неожиданных результатов.

Патрик Муратоглу считает, что короткий перерыв между Ролан Гаррос и Уимблдоном приводит к сенсациям

«Единственное объяснение, которое имеет смысл, – это недостаток времени между двумя турнирами Большого шлема. Топ-игроки, которые проходят далеко на Ролан Гаррос, в первую неделю травяного сезона вообще не играют. Они только начинают тренироваться, максимум полнедели. Им нужно отдохнуть – турнир Большого шлема изматывает. Особенно на грунте. Три недели – это точно мало.

Это систематически происходит – на Уимблдоне много сюрпризов, топы проигрывают в первых раундах. Да, в этом году особенно ярко, но это не ново. На других шлемах такого нет. Конечно, всегда есть один-два фаворита, которые проигрывают, но чтобы столько в первом раунде – это безумие».

Почему сложно перейти с грунта на траву

«Игроки проводят на траве слишком мало времени в году. Это не то покрытие, которое они по-настоящему понимают. На грунте ты проводишь два месяца, на траве – три недели. Чтобы освоить поверхность, нужно время. Все совсем иначе.

На грунте высокий отскок, можно скользить. На траве – низкий, иногда очень низкий, особенно если соперник играет плоско или срезает. Мяч ускоряется после отскока. Скользить нельзя – нужно делать много мелких шагов. Подача играет огромную роль. А времени адаптироваться почти нет. Поэтому побеждают те, у кого естественно подходящий стиль игры».

Психологическая усталость

«Есть и ментальный компонент. Шлем – это изнурительно. Когда ты прошел далеко, ты полностью опустошен. Нужно перезарядиться, заново настроиться на новую цель – а она уже вот-вот начнется.

Ты ощущаешь давление – надо немедленно показывать максимум, потому что это турнир Большого шлема».

Нерешаемый календарь

«Весь год – странный. Один Шлем в январе, и потом три – с июня по август. Это безумная концентрация.

Можно подумать – может, Ролан Гаррос перенести пораньше? Но в Париже холодно и дождливо. Нельзя. Уимблдон передвинуть? Тогда нужно сдвигать US Open, а в сентябре в Нью-Йорке тоже холодно и больше дождей. Так что нельзя.

Эти три турнира проходят летом только из-за погодных условий – и ничего с этим не поделаешь».

Поэтому, как заключает Муратоглу, календарь вряд ли изменится – и мы продолжим видеть, как топ-игроки каждый год вылетают на Уимблдоне уже в самом начале.