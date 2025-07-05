ИВАНИШЕВИЧ: «Многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема»

Экс-вторая ракетка мира, победитель Уимблдона 2001, бывший наставник Джоковича, а ныне Циципаса – Горан Иванишевич в интервью изданию Clay рассказал об уровне тенниса сегодня, о Фонсеке и возможном чемпионе Уимблдона 2025.

Об уровне тенниса сегодня

«Это тяжело – многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема. Алькарас и Синнер играют в другой теннис. Просто посмотрите финал Ролан Гаррос. Остальные сильно отстают. Достаточно посмотреть, что было в Австралии. Зверев – третий номер мира – и тот был далек. Единственный, кто может что-то противопоставить – это Новак».

О Жоау Фонсеке

Он также упомянул Фонсеку. Несмотря на весь бред, который иногда пишут в соцсетях, Иванишевич считает, что Жоау выиграет титулы Большого шлема в будущем. «Он классный. Не боится рисковать, как Алькарас. Играет смело, не просто перекидывает мяч. Он очень молод и многому еще научится. У него впереди достаточно времени, но эпоха сложная – Алькарас и Синнер. Тем не менее, я верю, что однажды он выиграет турнир Большого шлема.

Неожиданный победитель Уимблдона?

Что касается Уимблдона 2025, Иванишевич уверенно называет победителя: «Новак Джокович» – по простой причине. «Он дважды побеждал Синнера здесь. А в 2023 году, мы помним, как близко был к победе над Карлосом. В прошлом году была травма колена. Он лучший игрок на траве», – считает Горан. И не думает, что это последняя возможность Джоковича выиграть Шлем. Недавно он видел, как Новак тренируется, и верит, что у него еще будут шансы на US Open и других мейджорах. «Я не вижу причин, почему он не может играть до 2028 года».