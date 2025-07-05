Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ИВАНИШЕВИЧ: «Многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема»
Уимблдон
05 июля 2025, 20:54 | Обновлено 05 июля 2025, 20:55
95
0

ИВАНИШЕВИЧ: «Многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема»

Экс-вторая ракетка мира дал интервью изданию Clay

05 июля 2025, 20:54 | Обновлено 05 июля 2025, 20:55
95
0
ИВАНИШЕВИЧ: «Многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Иванишевич

Экс-вторая ракетка мира, победитель Уимблдона 2001, бывший наставник Джоковича, а ныне Циципаса – Горан Иванишевич в интервью изданию Clay рассказал об уровне тенниса сегодня, о Фонсеке и возможном чемпионе Уимблдона 2025.

Об уровне тенниса сегодня

«Это тяжело – многие тренируются, зная, что не выиграют ни одного Шлема. Алькарас и Синнер играют в другой теннис. Просто посмотрите финал Ролан Гаррос. Остальные сильно отстают. Достаточно посмотреть, что было в Австралии. Зверев – третий номер мира – и тот был далек. Единственный, кто может что-то противопоставить – это Новак».

О Жоау Фонсеке

Он также упомянул Фонсеку. Несмотря на весь бред, который иногда пишут в соцсетях, Иванишевич считает, что Жоау выиграет титулы Большого шлема в будущем. «Он классный. Не боится рисковать, как Алькарас. Играет смело, не просто перекидывает мяч. Он очень молод и многому еще научится. У него впереди достаточно времени, но эпоха сложная – Алькарас и Синнер. Тем не менее, я верю, что однажды он выиграет турнир Большого шлема.

Неожиданный победитель Уимблдона?

Что касается Уимблдона 2025, Иванишевич уверенно называет победителя: «Новак Джокович» – по простой причине. «Он дважды побеждал Синнера здесь. А в 2023 году, мы помним, как близко был к победе над Карлосом. В прошлом году была травма колена. Он лучший игрок на траве», – считает Горан. И не думает, что это последняя возможность Джоковича выиграть Шлем. Недавно он видел, как Новак тренируется, и верит, что у него еще будут шансы на US Open и других мейджорах. «Я не вижу причин, почему он не может играть до 2028 года».

По теме:
ИВАНИШЕВИЧ: «С моим коленом я в три раза лучше готов физически, чем он»
ЦИЦИПАС: «Два года я испытывал сильнейший стресс, на корте это был не я»
Джокович уверен в том, что Иванишевич может помочь греческому теннисисту
Горан Иванишевич
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05 июля 2025, 05:23 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Чемпионка Уимблдона-2022 покинула мейджор на стадии 1/16 финала
Теннис | 05 июля 2025, 17:31 2
Чемпионка Уимблдона-2022 покинула мейджор на стадии 1/16 финала
Чемпионка Уимблдона-2022 покинула мейджор на стадии 1/16 финала

Клара Таусон переиграла Елену Рыбакину в матче 1/16 финала слэма в Лондоне

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Футбол | 05.07.2025, 13:12
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в Англии
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Теннис | 04.07.2025, 21:33
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05.07.2025, 09:24
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 3
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 4
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
03.07.2025, 23:21 2
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем