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  4. Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича
ATP
24 июля 2025, 12:41 |
137
0

Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича

Стефанос больше не сотрудничает с Гораном Иванишевичем

24 июля 2025, 12:41 |
137
0
Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича
ATP. Стефанос Циципас и Горан Иванишевич

26-летний греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 29-е место в рейтинге АТР, попрощался с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Работа с Гораном Иванишевичем была коротким, но насыщенным опытом и по-настоящему ценной главой в моем пути. Я благодарен за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде.

Сейчас, когда мы идем разными путями, я испытываю к Горану только уважение – не только за то, чего он добился в теннисе, но и за то, какой он человек. Я желаю ему всего самого лучшего».

Иванишевич стал тренером Циципаса в конце мая 2025 года. До этого он долгое время являлся наставником Новака Джоковича, а в конце прошлого сезона начал сотрудничество с Еленой Рыбакиной, которое также, как со Стефаносом, продлилось не очень долго.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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