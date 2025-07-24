Циципас попрощался с бывшим тренером Джоковича

26-летний греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 29-е место в рейтинге АТР, попрощался с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Работа с Гораном Иванишевичем была коротким, но насыщенным опытом и по-настоящему ценной главой в моем пути. Я благодарен за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде.

Сейчас, когда мы идем разными путями, я испытываю к Горану только уважение – не только за то, чего он добился в теннисе, но и за то, какой он человек. Я желаю ему всего самого лучшего».

Иванишевич стал тренером Циципаса в конце мая 2025 года. До этого он долгое время являлся наставником Новака Джоковича, а в конце прошлого сезона начал сотрудничество с Еленой Рыбакиной, которое также, как со Стефаносом, продлилось не очень долго.