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ATP
30 мая 2025, 12:40 | Обновлено 30 мая 2025, 13:38
129
0

Чемпион Уимблдона 2001 года стал тренером грека Стефаноса Циципаса

Греческий теннисист подтвердил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

30 мая 2025, 12:40 | Обновлено 30 мая 2025, 13:38
129
0
Чемпион Уимблдона 2001 года стал тренером грека Стефаноса Циципаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Агентство, представляющее Стефаноса Циципаса, подтвердило о сотрудничестве между греческим теннисистом, вылетевшим во втором круге Ролан Гаррос, и Гораном Иванишевичем – победителем Уимблдона 2001 года.

«Iconico Talent и Стефанос Циципас с гордостью объявляют о начале сотрудничества с бывшим чемпионом Уимблдона (2001) Гораном Иванишевичем. Это многообещающее партнерство начинается как раз вовремя – к старту сезона 2025 на траве», – говорится в сообщении агентства.

Иванишевич ранее тренировал Марина Чилича, когда тот выиграл US Open в 2014 году, а также Новака Джоковича, с которым он завоевал девять титулов Большого шлема в период с 2019 по 2024 год. В начале 2025 года он также коротко работал с Еленой Рыбакиной – всего два месяца.

После того как в августе 2024 года Стефанос прекратил тренерское сотрудничество со своим отцом Апостолосом, он начал работать с капитаном сборной Греции в Кубке Дэвиса Димитрисом Хадциниколау и Кереи Абакаром из Mouratoglou Tennis Academy, который давно его знает.

Абакар поблагодарил бывшую третью ракетку мира за «все эти прекрасные воспоминания» и пожелал удачи в новом этапе карьеры. Он также написал Циципасу:

«У тебя чистая душа – даже прежде, чем ты теннисист. Продолжай верить в себя. Работай еще усерднее, и я уверен: тебе не нужно никому ничего доказывать».

Окончательная структура новой команды Циципаса пока неизвестна. Распространится ли сотрудничество с Иванишевичем за пределы травяного сезона? Будет ли хорват единственным тренером греческого теннисиста? Эти вопросы пока остаются открытыми.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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