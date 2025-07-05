ИВАНИШЕВИЧ: «С моим коленом я в три раза лучше готов физически, чем он»

Хорватский специалист Горан Иванишевич и греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26) начали сотрудничество накануне Уимблдона 2025. Однако в первом же раунде британского мейджора грек вышел на корт против представителя Франции Валентена Ройе (АТР 113), отдал первые два сета, после чего снялся с матча.

Несмотря на ранний вылет с турнира, грек очень положительно отозвался о новом тренере на пресс-конференции, хотя, судя по последующим заявлениям, не все так гладко, как пытался представить сам теннисист.

В недавнем интервью сам Горан дал понять, что у Стефаноса есть ряд серьезных недостатков, которые мешают не только игровому прогрессу, но и выстраиванию рабочих отношений. Жесткие слова хорватского тренера произвели эффект на теннисный мир, и теперь все с интересом ждут, как будет развиваться ситуация в следующих турнирах.

Серьезная проблема

«Это одновременно просто и непросто. Я много раз говорил с ним. Если он решит некоторые проблемы вне корта, то у него появится шанс вернуться туда, где он должен быть, потому что он слишком хорош для того, чтобы находиться вне топ-10», – заявил Иванишевич в интервью Sport Klub.

«Он говорит, что хочет, но ничего не делает. Только повторяет: «Я хочу, я хочу», но я не вижу усилий. Я был в шоке – в жизни не видел теннисиста в худшем физическом состоянии. С моим коленом я в три раза лучше готов физически, чем он. Это действительно плохо».

Начало сотрудничества

«Это новое сотрудничество, хотя я знаю его много лет, знаю, как он играет, много раз сидел напротив его ложи. Он привыкает ко мне, я привыкаю к нему – ему нужно начать процесс заново. Он стартовал на таком серьезном турнире, как Уимблдон, но у него не так много уверенности на траве. Даже в лучшие времена он никогда не показывал здесь выдающихся результатов», – цитирует тренера издание SDNA.

«Я сказал ему: расслабься, пробуй, что было – то прошло. Это не тот турнир, куда ты приезжаешь и сразу находишь ритм – на траве это сложно. Это процесс: нельзя просто приехать и начать играть хорошо. Так не работает. Он провел два неплохих матча в Халле, тренировался с хорошими игроками на выставочном турнире».