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  4. ИВАНИШЕВИЧ: «Я сделал это, чтобы он встряхнулся, но это поколение такое»
ATP
25 июля 2025, 17:54 | Обновлено 25 июля 2025, 17:56
153
0

ИВАНИШЕВИЧ: «Я сделал это, чтобы он встряхнулся, но это поколение такое»

На хорватском телеканале HRT Горан вновь выступил с заявлением

25 июля 2025, 17:54 | Обновлено 25 июля 2025, 17:56
153
0
ИВАНИШЕВИЧ: «Я сделал это, чтобы он встряхнулся, но это поколение такое»
Getty Images/Global Images Ukraine

Союз Стефаноса Циципаса и Горана Иванишевича продлился меньше, чем ожидалось, и завершился не просто разрывом, а публичной конфронтацией, которая с каждым днем приобретает все более острую форму. После того как хорватский тренер заявил, что «никогда в жизни не видел игрока в худшей физической форме», комментируя вылет Циципаса с Уимблдона, греческий теннисист ответил на этот выпад, объявив о завершении их профессионального сотрудничества.

Однако на хорватском телеканале HRT Иванишевич вновь выступил с заявлением, хотя ранее казалось, что стороны достигли мирного разрыва.

«Мы поговорили со Стефаносом вчера, между нами не было вражды, мы поблагодарили друг друга. Он решил снова попробовать с отцом, и, откровенно говоря, думаю, что единственный, кто может его тренировать – это именно он. Лучший теннис он показывал именно под руководством отца. Его отец лучше всех знает, как с ним работать, это семейный проект. Это лучшее решение.

Я желаю ему всего наилучшего – он слишком хорош для того, чтобы находиться там, где он сейчас. И вчера я снова сказал ему: ничего не изменится, пока он не избавится от некоторых мыслей в своей голове.

То интервью вырвали из контекста. Я его не оскорблял – я сказал ему это в лицо, а не за спиной. Но сейчас, похоже, вообще ничего нельзя сказать. Я сделал это, чтобы он встряхнулся, но это поколение такое – и, к сожалению, все это видят. Он сам это ощущает и понимает. Если ты не готов морально, физически и эмоционально часами сражаться с лучшими, у тебя нет шансов играть в теннис. Он не был готов психологически к Уимблдону. Я надеюсь, что он найдет свой путь. Желаю ему всего хорошего — он добивался отличных результатов, и он точно не забыл, как играть в теннис», — подытожил Иванишевич.

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Стефанос Циципас Горан Иванишевич
Вячеслав Кулаковский Источник
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