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  4. Зигемунд использует на Уимблдоне разные ракетки – для приема и для подачи
Уимблдон
05 июля 2025, 15:42 | Обновлено 05 июля 2025, 15:44
194
0

Зигемунд использует на Уимблдоне разные ракетки – для приема и для подачи

Журналисты обратили внимание на довольно интересный факт

05 июля 2025, 15:42 | Обновлено 05 июля 2025, 15:44
194
0
Зигемунд использует на Уимблдоне разные ракетки – для приема и для подачи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

Немецкая теннисистка из второй сотни мирового рейтинга WTA Лаура Зигемунд накануне Уимблдонского турнира 2025 не упоминалась ни в числе фаворитов, ни в числе теннисисток способных пробиться в четвертый круг британского мейджора.

Однако 37-летняя немка не разделяла подобный пессимизм и, победив Пейтон Стернс, Лейлу Фернандес и Мэдисон Киз, вышла в 1/8 финала.

После победы над шестой ракеткой мира журналисты обратили внимание на довольно интересный факт. Дело в том, что Лаура всю неделю меняла ракетки после каждого розыгрыша. Это может показаться безумным, но в каждом матче она поочередно использует две ракетки: одну – для подачи, другую – для приема.

Когда в послематчевом интервью журналистка спросила ее об этом, Зигемунд с улыбкой подтвердила эту информацию.

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Уимблдон-2025 Лаура Зигемунд
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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