Зигемунд использует на Уимблдоне разные ракетки – для приема и для подачи

Немецкая теннисистка из второй сотни мирового рейтинга WTA Лаура Зигемунд накануне Уимблдонского турнира 2025 не упоминалась ни в числе фаворитов, ни в числе теннисисток способных пробиться в четвертый круг британского мейджора.

Однако 37-летняя немка не разделяла подобный пессимизм и, победив Пейтон Стернс, Лейлу Фернандес и Мэдисон Киз, вышла в 1/8 финала.

После победы над шестой ракеткой мира журналисты обратили внимание на довольно интересный факт. Дело в том, что Лаура всю неделю меняла ракетки после каждого розыгрыша. Это может показаться безумным, но в каждом матче она поочередно использует две ракетки: одну – для подачи, другую – для приема.

Когда в послематчевом интервью журналистка спросила ее об этом, Зигемунд с улыбкой подтвердила эту информацию.

Esta fue la respuesta de 🇩🇪 Siegemund sobre por qué usa dos raquetas: una para sacar y otra para recibir. 🤯



¿Es una estrategia que no entendemos? 🤔



📌 La alemana será la rival de Solana Sierra en los octavos de #Wimbledon. pic.twitter.com/8dhWUlZ5h4 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 5, 2025