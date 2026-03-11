Свитолина выиграла 17 матчей в 2026 году. Это рекордный показатель в WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжает успешный сезон. Она вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

В 1/16 финала уверенно победила Эшлин Крюгер из США (WTA 82) со счетом 6:4, 6:2.

Эта победа стала для украинки уже 17-й в 2026 году. Свитолина имеет лучший показатель по количеству выигранных матчей в сезоне среди всех теннисисток WTA Tour – 17 побед.

Ранее в Индиан-Уэллс Свитолина обыграла Лауру Зигемунд из Германии (WTA 55) со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

В 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллс украинская теннисистка встретится с Катериной Синяковой из Чехии (WTA 44).

Все матчи Элины Светолиной в 2026 году: 17 побед, 3 поражения