05.07.2025 13:00 - : -
Украина. Первая лига05 июля 2025, 08:47 | Обновлено 05 июля 2025, 08:56
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Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
05 июля 2025, 08:47 | Обновлено 05 июля 2025, 08:56
38
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Скала 1911 Стрый.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.
Буковина выступает в Первой лиге, а Скала 1911 Стрый играет во Второй лиге.
Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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