Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Скала 1911 Стрый.

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Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в Первой лиге, а Скала 1911 Стрый играет во Второй лиге.

Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция