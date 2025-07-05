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Товарищеские матчи
Буковина
05.07.2025 13:00 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 июля 2025, 08:47 | Обновлено 05 июля 2025, 08:56
38
0

Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:47 | Обновлено 05 июля 2025, 08:56
38
0
Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина Черновцы

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Скала 1911 Стрый.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в Первой лиге, а Скала 1911 Стрый играет во Второй лиге.

Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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