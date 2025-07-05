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Буковина
05.07.2025 13:00 – FT 4 : 0
Скала 1911
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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 16:07 | Обновлено 05 июля 2025, 16:26
147
0

Буковина начала программу спаррингов победой над клубом Скала 1911

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко начал работу в команде с крупной победы

05 июля 2025, 16:07 | Обновлено 05 июля 2025, 16:26
147
0
Буковина начала программу спаррингов победой над клубом Скала 1911
ФК Буковина

«Буковина» второй этап учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко провела первый спарринг в межсезонье.

Первым соперником «Буковины» стала «Скала 1911». Команда выступает во Второй лиге и также готовиться к началу нового чемпионата.

«Буковина» активно начала поединок. На 17-й минуте Иван Тищенко открыл счет. Еще до перерыва подопечные Сергея Шищенко увеличили свое преимущество. Автором забитого мяча стал Петр Стасюк.

На второй тайм тренеры команд выпустили новые составы. И «Буковина» забила еще два мяча. Отличились Андрей Андрейчук и Арсений Килевый.

Товарищеский матч. 5 июля. Село Поляна

«Буковина» – «Скала 1911» – 4:0

Голы: Тищенко (17), Стасюк (36), Андрейчук (53), Килевый (81)

«Буковина» (1-й тайм): Каневцев, Стасюк, Бусько, Карась, Морговский, Витенчук, Тищенко, Бойчук(к), Шинкаренко, ИНП (игрок на просмотре), Гончарук.

«Буковина» (2-й тайм): Пеньков, ИНП (Карась, 66), Безуглый, Прокопчук, Саков, Кольцов, Глущук, Груша, Кожушко, Килевый, Андрейчук.

«Скала 1911» (1-й тайм): Завгородний, Мердеев, Николишин, Гарькавенко, ИНП, ИНП, Лукьянченко, Гудзинский, Грицак, Федор, Фесенко.

«Скала 1911» (2-й тайм): Архипчук, Сагайдак, Ралюченко, ИНП, Янюк, Мальский, Мациевский, Жумига, ИНП, Кравченко, ИНП.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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