Сергей ШИЩЕНКО: «Эта победа очень важна в психологическом плане»

«Буковина» сыграла первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Команда со счетом 4:0 разгромила клуб «Скала 1911». Эта победа стала первой для Сергея Шищенко на посту главного тренера «Буковины».

– Сергей Юрьевич, поздравляем с дебютной победой по возвращении к работе главным тренером «Буковины»! В первую очередь поделитесь эмоциями от того, что вы снова управляете действиями «желто-черных».

– Очень приятные ощущения, очень приятные эмоции от того, что я снова в «Буковине». Сегодня одержали первую победу на сборах, и она очень важна в психологическом плане для ребят, ведь мы только начинаем общий путь. Так как это был только первый спарринг, то нам еще нужно во многом работать как в обороне, так и в атаке. Я очень благодарен своим подопечным за отношение к делу, за самоотдачу и за то, как они провели эту игру.

– Довольны ли итоговым счетом?

– Конечно, счетом я доволен, как и игрой в целом. Но есть некоторые моменты, которые нужно исправлять и это касается как обороны, так и атаки. Понятно, что таким составом мы играем впервые, много новичков в «Буковине», но я очень доволен, как игроки чувствовали друг друга на поле. В общем, очень доволен действиями ребят в этом матче. Эпизодически очень неплохую игру демонстрировали как в атаке, так и в обороне.

– Как вообще выглядела команда, учитывая тяжелые физические нагрузки именно на этом этапе сборов?

– Очень тяжело было ребятам сегодня, и это было заметно, что они играли под нагрузкой. Сказался также фактор погоды, ведь было очень жарко. Но снова хочу повторить, что я очень благодарен, что футболисты выдержали этот темп, каждый выдержал по 45 минут на поле. Игроки очень неплохо выглядели в переходах, ведь игра была достаточно динамичной, интенсивной.

– Накануне состоялась жеребьевка чемпионата Первой лиги. Дебютный матч в сезоне «Буковина» проведет на выезде против «Ингульца», а первый домашний поединок сыграет с «Агробизнесом». Как вы можете прокомментировать результаты жеребьевки?

– Да, непростой календарь, но неважно, когда мы будем играть с этими соперниками – в начале чемпионата или в конце первого круга. Возможно, хотелось бы начинать сезон матчем с каким-нибудь другим соперником, а не с «Ингульцом», ведь это очень классная и сыгранная команда, в составе которой много хороших исполнителей. Конечно, перед ними стоит задача вернуться в Премьер-лигу по итогам будущего сезона. Так что ожидаю тяжелого поединка в стартовом туре чемпионата. Будем усиленно готовиться к этому матчу, время у нас есть.