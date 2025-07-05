Украина. Первая лига05 июля 2025, 08:17 | Обновлено 05 июля 2025, 08:57
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Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
05 июля 2025, 08:17 | Обновлено 05 июля 2025, 08:57
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 10:30 встречаются Ужгород и харьковский Металлист
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг стадионе Авангард в Ужгороде.
Харьковский Металлист выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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