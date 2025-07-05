Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 10:30 встречаются Ужгород и харьковский Металлист

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Команды сыграют спарринг стадионе Авангард в Ужгороде.

Харьковский Металлист выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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