Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Ужгород
05.07.2025 10:30 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 июля 2025, 08:17 | Обновлено 05 июля 2025, 08:57
33
0

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:17 | Обновлено 05 июля 2025, 08:57
33
0
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ужгород

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 10:30 встречаются Ужгород и харьковский Металлист

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг стадионе Авангард в Ужгороде.

Харьковский Металлист выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Буковина Черновцы – Скала 1911 Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ужгород смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Теннис | 04 июля 2025, 17:35 2
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки

Победы явных андердогов стают нормой: Лаура Зигемунд выбила Мэдисон Киз

ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ
Футбол | 05 июля 2025, 08:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ

Евгений Хачериди и Денис Олейник остались без клуба

Теннисист, который был отстранен из-за допинга, вышел в 4-й раунд Уимблдона
Теннис | 05.07.2025, 01:54
Теннисист, который был отстранен из-за допинга, вышел в 4-й раунд Уимблдона
Теннисист, который был отстранен из-за допинга, вышел в 4-й раунд Уимблдона
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05.07.2025, 05:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Футбол | 04.07.2025, 12:05
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
03.07.2025, 22:25 3
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем