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Ужгород
05.07.2025 10:30 - : -
Металлист
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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 09:58 | Обновлено 05 июля 2025, 10:26
102
0

Харьковский Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы

Команды продолжают подготовку к сезону

05 июля 2025, 09:58 | Обновлено 05 июля 2025, 10:26
102
0
Харьковский Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата в Первой лиге проводит в Ужгороде. Команда сыграет второй спарринг с ФК «Ужгород».

Прошлый чемпионат «Металлист» завершил на шестом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 31 очко. От зоны переходных матчей за место в УПЛ «Металлист» отстал на четыре балла.

«Ужгород» выступал в группе А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков и закончила чемпионат на шестом месте турнирной таблицы.

Команды уже провели один спарринг 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.

Матч «Ужгород» – «Металлист» начнется в 10:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ФК «Ужгород».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ужгород стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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