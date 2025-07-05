Харьковский Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы
Команды продолжают подготовку к сезону
Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата в Первой лиге проводит в Ужгороде. Команда сыграет второй спарринг с ФК «Ужгород».
Прошлый чемпионат «Металлист» завершил на шестом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 31 очко. От зоны переходных матчей за место в УПЛ «Металлист» отстал на четыре балла.
«Ужгород» выступал в группе А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков и закончила чемпионат на шестом месте турнирной таблицы.
Команды уже провели один спарринг 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.
Матч «Ужгород» – «Металлист» начнется в 10:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ФК «Ужгород».
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