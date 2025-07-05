Харьковский Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата в Первой лиге проводит в Ужгороде. Команда сыграет второй спарринг с ФК «Ужгород».

Прошлый чемпионат «Металлист» завершил на шестом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 31 очко. От зоны переходных матчей за место в УПЛ «Металлист» отстал на четыре балла.

«Ужгород» выступал в группе А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков и закончила чемпионат на шестом месте турнирной таблицы.

Команды уже провели один спарринг 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.

Матч «Ужгород» – «Металлист» начнется в 10:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ФК «Ужгород».