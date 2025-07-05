Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
«Ужгород» взял реванш за поражение в первом спарринге
Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата проводит в Ужгороде. Команда сыграла второй спарринг с ФК «Ужгород» и на этот раз уступила со счетом 1:2.
Команды уже провели один товарищеский матч 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.
Во втором поединке «Металлист» также забил первым. Счет на 2-й минуте матча открыл Евгений Исаенко.
«Ужгород» отыгрался в конце первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Коваленко. А точный удар Никиты Немецкова на 83-й минуте принес «Ужгороду» победу.
Товарищеский матч. 5 июля. Ужгород, стадион «Авангард»
ФК «Ужгород» – «Металлист» – 2:1
Голы: Коваленко, 44, Немецков, 83 – Исаенко, 2
Видеозапись матча
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