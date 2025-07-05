Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата проводит в Ужгороде. Команда сыграла второй спарринг с ФК «Ужгород» и на этот раз уступила со счетом 1:2.

Команды уже провели один товарищеский матч 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.

Во втором поединке «Металлист» также забил первым. Счет на 2-й минуте матча открыл Евгений Исаенко.

«Ужгород» отыгрался в конце первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Коваленко. А точный удар Никиты Немецкова на 83-й минуте принес «Ужгороду» победу.

Товарищеский матч. 5 июля. Ужгород, стадион «Авангард»

ФК «Ужгород» – «Металлист» – 2:1

Голы: Коваленко, 44, Немецков, 83 – Исаенко, 2

Видеозапись матча