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Товарищеские матчи
Ужгород
05.07.2025 10:30 – FT 2 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 13:06 |
111
0

Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист

«Ужгород» взял реванш за поражение в первом спарринге

05 июля 2025, 13:06 |
111
0
Волевая победа. Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
ФК Ужгород

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата проводит в Ужгороде. Команда сыграла второй спарринг с ФК «Ужгород» и на этот раз уступила со счетом 1:2.

Команды уже провели один товарищеский матч 28 июня. «Металлист» одержал победу 3:2. Харьковский клуб вел 3:0, но в конце поединка ФК «Ужгород» забил два мяча.

Во втором поединке «Металлист» также забил первым. Счет на 2-й минуте матча открыл Евгений Исаенко.

«Ужгород» отыгрался в конце первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Коваленко. А точный удар Никиты Немецкова на 83-й минуте принес «Ужгороду» победу.

Товарищеский матч. 5 июля. Ужгород, стадион «Авангард»

ФК «Ужгород» – «Металлист» – 2:1

Голы: Коваленко, 44, Немецков, 83 – Исаенко, 2

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ужгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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