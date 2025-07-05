ФОТО. Яркие мгновения победного спарринга Шахтера на сборах в Словении

На сборах в Словении 4 июля донецкий «Шахтер» провел контрольный матч с хорватской «Горицей» (1:0).

Арда Туран на первый, хоть пока и неофициальный, матч во главе «горняков» выбрал следующий стартовый состав: Ризнык – в воротах, на флангах обороны вышли Конопля и Азаров, в центре защиты – Матвиенко и Грам, в средней линии действовали Назарина, Педриньо и Судаков, на позициях вингеров играли Швед и Невертон, на острие атаки – Траоре.

Соперники начали встречу в спокойном темпе, что неудивительно на фоне серьезных нагрузок межсезонья, но постепенно прибавляли в скорости и остроте. Первый опасный момент возник у ворот дончан, когда Дмитрий Ризнык спас команду двойным сейвом – парировал мощный удар издали и добивание с близкого расстояния. «Оранжево-черные» ответили: Назарина со штрафного направил мяч рядом с «девяткой», Траоре пробил головой над перекладиной, а два подряд дальних удара Шведа пролетели вплотную с правой штангой.

В середине тайма произошел неприятный эпизод: Назарина получил повреждение и уступил место на поле Антону Глущенко, также Траоре был заменен на Эгиналду. Бразилец сразу отметился ударом в створ, который голкипер «Горицы» перевел на угловой. А ближе к перерыву команды обменялись голевыми моментами: хорват Пршир из-за пределов штрафной попал в перекладину, а Судаков дважды обострял ситуацию передачами с левого фланга в направлении Эгиналду, но того в последний момент опережали защитники гостей.

В перерыве Арда Туран почти полностью изменил состав, и в игру вошли Фесюн, Винисиус Тобиас, Бондарь, Фарина, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Очеретько, Алиссон и Кевин. Довольно быстро свежие футболисты открыли счет: на 51-й минуте Очеретько сыграл налево на Педро Энрике, тот навесил на линию вратарской, откуда Эгиналду головой поразил ворота соперника (1:0). Вскоре автора первого гола донецкой команды на летних сборах на поле заменил бразильский нападающий Кауан Элиас.

«Горняки» продолжали полностью контролировать происходящее на поле и играть с позиции силы, подолгу удерживая мяч на чужой половине и разыгрывая разнообразные комбинации. После одной из таких комбинаций Марлон Гомес опасно пробил с линии штрафной, однако вратарь хорватов справился и забрал мяч.

Активен на левом фланге был Кевин, который регулярно обострял индивидуальными действиями и разгонял быстрые атаки для партнеров – не хватило завершения. В одном из эпизодов бразилец был близок к голу, однако его удар с левого края штрафной в сантиметре разминулся с дальней штангой. В последние минуты мог эффектно отличиться Алиссон, который после передачи партнера бил в падении через себя, но мяч пролетел выше ворот.

«Шахтер» победил «Горицу» (1:0) в первом контрольном матче под руководством Арды Турана.

6 июля «горняков» ждет следующий спарринг – с чешским «Словацко». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 4 июля 2025

Брдо (Словения), спорткомплекс Brdo Elegance Hotel, 100 зрителей

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица (Велика Горица, Хорватия) – 1:0

Гол: Эгиналду, 51

Шахтер: Ризнык (Фесюн, 46), Конопля (Винисиус Тобиас, 46), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (к) (Фарина, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Назарина (Глущенко, 31; Марлон Гомес, 46), Педриньо (Бондаренко, 46), Судаков (Очеретько, 46), Швед (Алиссон, 46), Невертон (Кевин, 46), Траоре (Эгиналду, 31; Кауан Элиас, 60)

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