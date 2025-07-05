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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 04:57 | Обновлено 05 июля 2025, 05:16
45
0

ЭГИНАЛДУ: «Я рад, что забил гол. Надо отметить доверие тренера»

Легионер «Шахтера» прокомментировал первый спарринг с «Горицей»

05 июля 2025, 04:57 | Обновлено 05 июля 2025, 05:16
45
0
ЭГИНАЛДУ: «Я рад, что забил гол. Надо отметить доверие тренера»
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский легионер «Шахтера» Эгиналду прокомментировал первый товарищеский матч межсезонья против хорватской «Горицы» (1:0), в котором он забил единственный гол.

– Поздравляем с победой. После двухнедельного тренировочного процесса у команды состоялся первый спарринг на этих летних сборах в Словении. Каким получился этот матч для команды? По чьему сценарию развивались события в этой игре?

– Стоит отметить доверие тренера, который только пришел. Он внедрил свою игру. Я рад, что забил гол. Мы стремимся к большему: одержать новые победы, хорошо стартовать в чемпионате Украины и Лиге Европы.

– Именно твой гол принес команде эту победу. Можешь вспомнить тот момент, а также голевую передачу?

– Это была индивидуальная игра Педриньо, это его сильная сторона – хороший навес. Мы много тренируем это каждый день. Я прошу его делать навес, когда нахожусь в штрафной. Я был счастлив принести эту победу.

– Анализируя эту игру, что, по твоему мнению, еще стоит улучшить и над чем поработать перед официальными матчами?

– Тренировочная работа идет хорошо. Отработаны комбинации, нужно еще совершенствовать передачи, выход на ударную позицию. В этом матче мало били по воротам, но это придет со временем. Тренер только прибыл, мы усваиваем его стиль игры. Мы уже сплочены, сыграны – это принесет больше побед «Шахтеру».

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Эгиналду товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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