КИРЬОС: «Синнер более стабильный, Алькарас слишком любит девушек и тусовки»
Патрик Муратоглу пообщался с австралийским теннисистом
Французский теннисный тренер, спортивный комментатор и предприниматель Патрик Муратоглу в одном из эпизодов шоу, которое он организовал в рамках соревнования Ultimate Tennis Showdown, пообщался с финалистом Уимблдона-2022, австралийским теннисистом Ником Кирьосом.
В ходе беседы австралиец задал Муратоглу вопрос о том, кто, по его мнению, добьется более успешной спортивной карьеры в будущем – Янник Синнер или Карлос Алькарас. Прежде чем француз успел ответить, Кирьос высказал свою точку зрения.
«Я выберу Синнера, потому что Алькарас слишком любит девушек. Он может отвлекаться и слишком много тусоваться. Это единственное, что я вижу. Синнер более стабильный», – подытожил Кирьос.
Муратоглу поддержал его мнение относительно стабильности итальянца, но отметил, что их личные встречи могут сыграть решающую роль, поэтому склоняется в пользу испанца.
Kyrgios what??????? pic.twitter.com/kSt75igcve— Monia I grass era (@MonikaMack37550) July 3, 2025
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