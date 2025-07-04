КИРЬОС: «Синнер более стабильный, Алькарас слишком любит девушек и тусовки»

Французский теннисный тренер, спортивный комментатор и предприниматель Патрик Муратоглу в одном из эпизодов шоу, которое он организовал в рамках соревнования Ultimate Tennis Showdown, пообщался с финалистом Уимблдона-2022, австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

В ходе беседы австралиец задал Муратоглу вопрос о том, кто, по его мнению, добьется более успешной спортивной карьеры в будущем – Янник Синнер или Карлос Алькарас. Прежде чем француз успел ответить, Кирьос высказал свою точку зрения.

«Я выберу Синнера, потому что Алькарас слишком любит девушек. Он может отвлекаться и слишком много тусоваться. Это единственное, что я вижу. Синнер более стабильный», – подытожил Кирьос.

Муратоглу поддержал его мнение относительно стабильности итальянца, но отметил, что их личные встречи могут сыграть решающую роль, поэтому склоняется в пользу испанца.