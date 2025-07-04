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04 июля 2025, 19:52 | Обновлено 04 июля 2025, 19:53
267
1

КИРЬОС: «Синнер более стабильный, Алькарас слишком любит девушек и тусовки»

Патрик Муратоглу пообщался с австралийским теннисистом

04 июля 2025, 19:52 | Обновлено 04 июля 2025, 19:53
267
1
КИРЬОС: «Синнер более стабильный, Алькарас слишком любит девушек и тусовки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Французский теннисный тренер, спортивный комментатор и предприниматель Патрик Муратоглу в одном из эпизодов шоу, которое он организовал в рамках соревнования Ultimate Tennis Showdown, пообщался с финалистом Уимблдона-2022, австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

В ходе беседы австралиец задал Муратоглу вопрос о том, кто, по его мнению, добьется более успешной спортивной карьеры в будущем – Янник Синнер или Карлос Алькарас. Прежде чем француз успел ответить, Кирьос высказал свою точку зрения.

«Я выберу Синнера, потому что Алькарас слишком любит девушек. Он может отвлекаться и слишком много тусоваться. Это единственное, что я вижу. Синнер более стабильный», – подытожил Кирьос.

Муратоглу поддержал его мнение относительно стабильности итальянца, но отметил, что их личные встречи могут сыграть решающую роль, поэтому склоняется в пользу испанца.

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Ник Кирьос Патрик Муратоглу
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Saar
Сіннер!!!!
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