КОЛБ: «Часто звучат известные кричалки в адрес ху*ла»

Украинская теннисистка из Евпатории Надежда Колб, занимающая пятое место среди украинок в парном рейтинге WTA, дала интервью украинским СМИ.

– В 2022 году вы сыграли в финале турнира ITF. Что это был за опыт для вас?

Это было очень приятно. Я почувствовала невероятную поддержку Украины. Еще до финала знала, что готовят исполнение гимна. Люди проявляли интерес, присылали донаты, делились информацией. Дойти до своего первого финала после перерыва в карьере, на фоне всего пережитого – это было что-то особенное. Это вдохновляло, давало ощущение, что мы на своем месте и делаем то, что имеем.

– Какой момент вы считаете лучшим в своей теннисной карьере?

Прежде всего вспоминается зимний чемпионат Европы. Играть за страну – это всегда что-то особенное. А еще – первые победы после возвращения: сначала в Польше, потом в Испании. Также – победы на турнирах WTA: в Гонконге в прошлом году и в Мексике в этом году. Есть еще один малоизвестный, но важный эпизод: мы с Мариной представляли Львовский университет на студенческом чемпионате Европы. Формально это было выступление за университет, но мы играли в украинской форме, как представительницы страны. В финале победили сильную команду из Португалии, а решающий матч выиграли в паре. Когда поднимали флаг Украины – это было настоящее счастье. Даже если это не профессиональный, а любительский уровень, там участвовали игроки из WTA. Но главное – мы чувствовали, что выступаем за свою страну. И когда выигрываешь под украинским флагом – это всегда самые особенные моменты.

– Хватает ли вам призовых с турниров ITF, чтобы покрывать расходы на поездки?

Сейчас ситуация значительно улучшилась. Турниры категории от 60 тысяч долларов уже включают проживание – если ты в основной сетке, а мы с Мариной всегда играем в основной сетке парного разряда, то организаторы обеспечивают место в официальном отеле. Это очень облегчает участие в турнирах. Мы стали чаще участвовать в соревнованиях высшей категории, и теперь в большинстве случаев либо выхожу «в плюс», либо хотя бы полностью покрываю расходы на неделю. Так что это действительно стало моей работой – совмещение тренировок и турниров, которое позволяет мне жить и оплачивать счета.

– Вы пять раз играли против Марины. Какими были эти матчи?

Если честно, они были достаточно сложными – не только технически, а прежде всего эмоционально. Есть сестры, которые не так тесно общаются, не живут и не тренируются вместе постоянно. У нас все наоборот – мы очень близки, всегда вместе, всегда поддерживаем друг друга. И когда играем друг против друга, я переживаю не только за себя, но и за Марину, ее эмоциональное состояние. И она – так же. Бывали моменты, когда она уже была очень близка к победе, но думала о том, как я это восприму, как это на меня повлияет. Иногда из-за этого теряется смысл самой игры – слишком много эмоций. Поэтому, конечно, мы никогда не радуемся, когда жребий выпадает так, что приходится играть друг против друга.

– А как это происходит организационно? Вы едете на турнир вместе, или по отдельности? Общаетесь перед матчем?

– Мы всегда ездим вместе. Живем вместе, разминаемся вместе. Часто просим одну комнату. Даже когда знаем, что будем играть друг против друга, ничего не меняем. Выходим на корт и просто играем, стараясь не задеть друг друга эмоционально. Конечно, победительница радуется, но проигравший всегда немного расстроен.

– Статистика показывает, что у вас пять матчей и пять побед над Мариной. Это так?

– Это международная статистика. Но я проигрывала Марине на взрослом чемпионате Украины, когда она во Львове получила звание мастера спорта – тогда мы встретились в полуфинале. И на тренировках все бывает по-разному. Но да, на международных турнирах я действительно выиграла все матчи. Думаю, свою роль играет то, что я старше и имею больше опыта именно в одиночном разряде. Возможно, на Марину где-то и давит, что она моложе.

– А если бы не теннис, чем бы вы занимались?

– Очень люблю футбол. Когда получила первое образование как психолог, хотела работать именно в командном виде спорта, например, в футбольном клубе. Когда мои братья занимались футболом, я тоже хотела как-то приобщиться. Даже подавала заявки, когда искали спортивного психолога в академии. Возможно, если бы не теннис, я бы серьезно попробовала себя в футболе. Но в женском футболе пока меньше возможностей. Психология также важна для меня. Во время учебы получала настоящее удовольствие, много узнала о себе. И даже сейчас, во время карьеры, хочу развиваться в этом направлении.

– Есть любимый футбольный клуб?

– Болею за все украинские команды. Брат очень любил Манчестер Юнайтед – и я тоже к ним прикипела, хоть и не все там сейчас идеально. Поддерживаю Динамо, но когда Шахтер играет на международной арене – болею и за него. А за сборную Украины – безусловно. В прошлом году были на матче против Бельгии, а до того – на играх против Португалии, Испании, Германии.

Я хотела бы также отметить латвийскую команду РФС. Это клуб, в академии которого сейчас играют мои братья – Стас и Илья. Их очень хорошо приняли, помогают чем могут. На матчах мужской команды всегда есть украинский флаг среди болельщиков, и часто звучат известные кричалки в адрес ху*ла. В прошлом году РФС впервые выступал в Лиге Европы, и я всегда с удовольствием посещаю их матчи, когда нахожусь в Риге.

– А любимый игрок есть?

– Из больших звезд всегда больше симпатизировала Роналду. А в украинской сборной – все ребята достойны уважения. Очень нравится Довбик, также Забарный. Ярмоленко – тоже красавец.

– Что бы вы сказали себе 16-летней?

– Сказала бы: не переживай по пустякам. Легче воспринимай маленькие неудачи. Но при этом – никогда не изменяй своим принципам. Иметь принципы – очень важно. Даже если сложно, оставайся верной себе.