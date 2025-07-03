Будет встреча грандов. Определена финальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ

3 июля в Санта-Кларе (Калифорния) на стадионе Ливайс состоялся полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса.

Счет был открыт на 50-й минуте, гол на свой счет записал Рауль Хименес после подачи Хильберто Моры. Позже, на 54-й минуте, гол Мексики в исполнении Эдсона Альвареса был отменен из-за офсайда.

Мексика успешно контролировала мяч и удержала минимальное преимущество. Поединок завершился победой команды Мексики со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Мексика вышла в финал Золотого кубка, где 6 июля в Хьюстоне сыграет с командой США, победителем второго полуфинала – против Гватемалы (2:1).

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Полуфинал, 3 июля. Санта-Клара (Калифорния)

Мексика — Гондурас — 1:0

Гол: Рауль Хименес, 50

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