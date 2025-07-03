Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет встреча грандов. Определена финальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика
03.07.2025 05:00 – FT 1 : 0
Гондурас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
03 июля 2025, 07:12 | Обновлено 03 июля 2025, 07:15
660
0

Будет встреча грандов. Определена финальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ

Мексика минимально переиграла Гондурас и в финале сыграет против США

03 июля 2025, 07:12 | Обновлено 03 июля 2025, 07:15
660
0
Будет встреча грандов. Определена финальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в Санта-Кларе (Калифорния) на стадионе Ливайс состоялся полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса.

Счет был открыт на 50-й минуте, гол на свой счет записал Рауль Хименес после подачи Хильберто Моры. Позже, на 54-й минуте, гол Мексики в исполнении Эдсона Альвареса был отменен из-за офсайда.

Мексика успешно контролировала мяч и удержала минимальное преимущество. Поединок завершился победой команды Мексики со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Мексика вышла в финал Золотого кубка, где 6 июля в Хьюстоне сыграет с командой США, победителем второго полуфинала – против Гватемалы (2:1).

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Полуфинал, 3 июля. Санта-Клара (Калифорния)

Мексика — Гондурас — 1:0

Гол: Рауль Хименес, 50

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
Хозяева на высоте. Определен первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ
Женский ЧЕ. Швейцария и Норвегия провели яркий матч на старте турнира
Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Золотой кубок КОНКАКАФ сборная Мексики по футболу видео голов и обзор сборная Гондураса по футболу сборная США по футболу Рауль Хименес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершит карьеру? Решение Ракитича: у Ивана закончился контракт с Хайдуком
Футбол | 03 июля 2025, 06:58 0
Завершит карьеру? Решение Ракитича: у Ивана закончился контракт с Хайдуком
Завершит карьеру? Решение Ракитича: у Ивана закончился контракт с Хайдуком

Наставник хорватской команды Гонсало Гарсия рассказал о будущем Ивана

Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02 июля 2025, 22:10 25
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025

Элина в двух сетах переиграла Александру Саснович во втором круге мейджора

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02.07.2025, 15:33
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Теннис | 02.07.2025, 10:38
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
Футбол | 02.07.2025, 23:33
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 37
Волейбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46 1
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем