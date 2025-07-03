Хозяева на высоте. Определен первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США одержала победу над командой Гватемалы со счетом 2:1 в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ и вышла в финал турнира. Матч состоялся 3 июля на стадионе CityPark в Сент-Луисе.

Американцы начали поединок очень активно и уже на 4-й минуте открыли счет, Диего Луна удачно сыграл на добивании после сейва вратаря. На 15-й минуте Луна удвоил преимущество, точно пробив после передачи Малика Тилльмана. США доминировали в первом тайме и полностью контролировали ход игры.

После перерыва Гватемала прибавила в активности. На 80-й минуте Ольгер Эскобар сократил отставание, удачно завершив атаку после паса Ордонеса. Однако американцы удержали преимущество и довели матч до победы.

США стали первым финалистом турнира. Соперник американцев определится во втором полуфинале между Мексикой и Гондурасом. Интересно, что для Гватемалы это был второй в истории выход в полуфинал Золотого кубка (после турнира 1996 года).

Золотой кубок КОНКАКАФ

Полуфинал, 3 июля. Сент-Луис (США)

США – Гватемала – 2:1

Голы: Луна, 4, 15 – Эскобар, 80

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