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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
03.07.2025 02:00 – FT 2 : 1
Гватемала
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03 июля 2025, 04:23 | Обновлено 03 июля 2025, 04:39
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Хозяева на высоте. Определен первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США переиграла команду Гватемалы со счетом 2:1 с дублем Диего Луны

03 июля 2025, 04:23 | Обновлено 03 июля 2025, 04:39
74
0
Хозяева на высоте. Определен первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная США одержала победу над командой Гватемалы со счетом 2:1 в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ и вышла в финал турнира. Матч состоялся 3 июля на стадионе CityPark в Сент-Луисе.

Американцы начали поединок очень активно и уже на 4-й минуте открыли счет, Диего Луна удачно сыграл на добивании после сейва вратаря. На 15-й минуте Луна удвоил преимущество, точно пробив после передачи Малика Тилльмана. США доминировали в первом тайме и полностью контролировали ход игры.

После перерыва Гватемала прибавила в активности. На 80-й минуте Ольгер Эскобар сократил отставание, удачно завершив атаку после паса Ордонеса. Однако американцы удержали преимущество и довели матч до победы.

США стали первым финалистом турнира. Соперник американцев определится во втором полуфинале между Мексикой и Гондурасом. Интересно, что для Гватемалы это был второй в истории выход в полуфинал Золотого кубка (после турнира 1996 года).

Золотой кубок КОНКАКАФ

Полуфинал, 3 июля. Сент-Луис (США)

США – Гватемала – 2:1

Голы: Луна, 4, 15 – Эскобар, 80

Сетка плей-офф

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Золотой кубок КОНКАКАФ сборная США по футболу видео голов и обзор сборная Гватемалы по футболу Малик Тилльман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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