Хозяева на высоте. Определен первый финалист Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная США переиграла команду Гватемалы со счетом 2:1 с дублем Диего Луны
Сборная США одержала победу над командой Гватемалы со счетом 2:1 в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ и вышла в финал турнира. Матч состоялся 3 июля на стадионе CityPark в Сент-Луисе.
Американцы начали поединок очень активно и уже на 4-й минуте открыли счет, Диего Луна удачно сыграл на добивании после сейва вратаря. На 15-й минуте Луна удвоил преимущество, точно пробив после передачи Малика Тилльмана. США доминировали в первом тайме и полностью контролировали ход игры.
После перерыва Гватемала прибавила в активности. На 80-й минуте Ольгер Эскобар сократил отставание, удачно завершив атаку после паса Ордонеса. Однако американцы удержали преимущество и довели матч до победы.
США стали первым финалистом турнира. Соперник американцев определится во втором полуфинале между Мексикой и Гондурасом. Интересно, что для Гватемалы это был второй в истории выход в полуфинал Золотого кубка (после турнира 1996 года).
Золотой кубок КОНКАКАФ
Полуфинал, 3 июля. Сент-Луис (США)
США – Гватемала – 2:1
Голы: Луна, 4, 15 – Эскобар, 80
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