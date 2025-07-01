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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
03.07.2025 02:00 - : -
Гватемала
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Кубок Америки
01 июля 2025, 19:35 |
57
0

США – Гватемала. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 3 июля в 02:00 по Киеву

01 июля 2025, 19:35 |
57
0
США – Гватемала. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная США по футболу

В четверг, 3 июля состоится полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Гватемалы. По киевскому времени игра состоится в 02:00.

США

Перед текущими соревнованиями у команды была небольшая серия неудач – минимальное поражение в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ против Панамы, впоследствии проигрыш 2:1 в игре за 3-е место турнира Канаде, а после этого фиаско в товарищеских матчах с Турцией и Швейцарией. Однако на Золотом кубке коллектив Маурисио Поччетино демонстрирует довольно уверенную игру, одержав 9 очков в 3 поединках группового этапа против Тринидада и Тобаго, Саудовской Аравии и Гаити. В ¼ финала против Коста-Рики счет остался ничейным (2:2) после завершения основного времени, однако в серии пенальти более умелыми оказались именно американцы.

Гватемала

В мартовской квалификации на турнир коллектив одолел Гайану с общим за 2 матча счетом 4:3, а перед самым началом кубка сыграл 2 поединка квалификации на ЧМ – победа 4:2 в игре с Доминиканской Республикой и поражение 3:0 против Ямайки привели команду к 2-му месту группы и 3-му этапу отбора. Групповой этап текущих соревнований команда начала с минимального выигрыша против той же Ямайки, однако во 2-м туре проиграла Панаме с таким же счетом. Решающим стал 3-й раунд – победа 3:2 над Гваделупой позволила выйти Гватемале в четвертьфинал, где ее уже ждала крепкая сборная Канады. Однако после боевой ничьей 1:1 после основного времени команды определяли победителя в серии пенальти, где точнее оказались именно бело-голубые.

Личные встречи

Последний раз команды встречались еще на отборе на Чемпионат мира 2016 – тогда каждый из коллективов одержал по 1 победе. Сначала Гватемала спокойно выиграла игру со счетом 2:0, однако уже в ответном матче США разгромили соперника 4:0.

Интересные факты

  • США забили 10 голов на текущем турнире, лучший результат только у Панамы – 11.
  • В последних 7 официальных играх Гватемала одержала 5 побед и 2 раза проиграла.
  • Гватемала смогла сохранить ворота сухими только один раз за последние 6 поединков.

Возможные стартовые составы

США: Фрис – Арфстен, Рим, Ричардс, Фримен – Берхалтер, Адамс – Тильман, Луна, где ла Торре – Агьеман

Гватемала: Наварро – Моралес, Самайоа, Пинто, Эррера – Муньос, Розалес, Роблес – Сантис, Рубин, Эскобар

Прогноз

Я поставлю на победу США с форой –1.5 и коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
США
3 июля 2025 -
02:00
Гватемала
США с форой -1.5 1.83 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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