Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Кубок Америки
01 июля 2025, 23:12 |
29
0

Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 3 июля в 05:00 по Киеву

01 июля 2025, 23:12 |
29
0
Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Мексики по футболу

В четверг, 3 июля состоится полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса. По киевскому времени поединок начнется в 05:00.

Мексика

В марте команда стала чемпионом Лиги наций КОНКАКАФ, одержав в полуфинале Канаду 2:0 и обыграв 2:1 Панаму в финальном поединке. Золотой кубок коллектив начал с победы 3:2 над Доминиканской Республикой, во 2-м туре выиграл 2:0 против Суринама, а в завершение группового этапа разыграл нулевую ничью с Коста-Рикой. В ¼ Мексика противостояла Саудовской Аравии и смогла обыграть ее со счетом 2:0.

Гондурас

В мартовской квалификации на Золотой кубок коллектив одолел Бермудские Острова, а перед самым турниром сыграл 2 матча квалификации на ЧМ – победы над Каймановыми островами и Антигуа и Барбуда позволили команде занять 1-е место группы и пройти на 3-й этап отбора. Групповой этап турнира Гондурас начал поражение 6:0 против Канады, однако дальнейшие победы 2:0 над Сальвадором и 2:1 против Кюрасао позволили сборной квалифицироваться в плей-офф. В четвертьфинале голубовато-белых уже ждала Панама, и после ничьей 1:1 после 90-й минуты судьба матча решалась в серии пенальти. Удары сборной Гондураса оказались более точными.

Личные встречи

Начиная с 2023 года коллективы сыграли между собой 5 игр, в 3 из них победу одерживала Мексика, еще в 2 матчах побеждал Гонудрас.

Интересные факты

  • Мексика – единственный полуфиналист, одержавший победу в 1/4 финала не в серии послематчевых пенальти.
  • Гондурас забивал первым в 5 из 7 последних играх.
  • Беспроигрышная серия Мексики продолжается уже 7 официальных игр. В последний раз коллектив проигрывал тому же Гондурасу в рамках Лиги наций КОНКАКАФ в ноябре 2024 года.

Возможные стартовые составы

Мексика: Малагон – Гальярдо, Альварадо, Васкес, Араухо – Мора, Лира, Альварес – Руис, Хименес, Вега

Гондурас: Менхивар – Росалес, Мартинез, Малдональдо, Крисанто – Флорес, Арриага – Киото, Альварес, Рамирес – Бенгуче

Прогноз

Я поставлю на победу Мексики с форой–1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Мексика
3 июля 2025 -
05:00
Гондурас
Мексика с форой -1 1.54 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Боруссия Д – Монтеррей. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
сборная Мексики по футболу сборная Гондураса по футболу Золотой кубок КОНКАКАФ прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01 июля 2025, 00:25 2
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»

Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы

К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Футбол | 01 июля 2025, 23:54 0
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины

Андрей Лунин попал в шорт-лист «Фенербахче»

Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Футбол | 01.07.2025, 07:10
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Футбол | 01.07.2025, 18:00
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
30.06.2025, 16:35 3
Футбол
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем