В четверг, 3 июля состоится полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса. По киевскому времени поединок начнется в 05:00.

Мексика

В марте команда стала чемпионом Лиги наций КОНКАКАФ, одержав в полуфинале Канаду 2:0 и обыграв 2:1 Панаму в финальном поединке. Золотой кубок коллектив начал с победы 3:2 над Доминиканской Республикой, во 2-м туре выиграл 2:0 против Суринама, а в завершение группового этапа разыграл нулевую ничью с Коста-Рикой. В ¼ Мексика противостояла Саудовской Аравии и смогла обыграть ее со счетом 2:0.

Гондурас

В мартовской квалификации на Золотой кубок коллектив одолел Бермудские Острова, а перед самым турниром сыграл 2 матча квалификации на ЧМ – победы над Каймановыми островами и Антигуа и Барбуда позволили команде занять 1-е место группы и пройти на 3-й этап отбора. Групповой этап турнира Гондурас начал поражение 6:0 против Канады, однако дальнейшие победы 2:0 над Сальвадором и 2:1 против Кюрасао позволили сборной квалифицироваться в плей-офф. В четвертьфинале голубовато-белых уже ждала Панама, и после ничьей 1:1 после 90-й минуты судьба матча решалась в серии пенальти. Удары сборной Гондураса оказались более точными.

Личные встречи

Начиная с 2023 года коллективы сыграли между собой 5 игр, в 3 из них победу одерживала Мексика, еще в 2 матчах побеждал Гонудрас.

Интересные факты

Мексика – единственный полуфиналист, одержавший победу в 1/4 финала не в серии послематчевых пенальти.

Гондурас забивал первым в 5 из 7 последних играх.

Беспроигрышная серия Мексики продолжается уже 7 официальных игр. В последний раз коллектив проигрывал тому же Гондурасу в рамках Лиги наций КОНКАКАФ в ноябре 2024 года.

Возможные стартовые составы

Мексика: Малагон – Гальярдо, Альварадо, Васкес, Араухо – Мора, Лира, Альварес – Руис, Хименес, Вега

Гондурас: Менхивар – Росалес, Мартинез, Малдональдо, Крисанто – Флорес, Арриага – Киото, Альварес, Рамирес – Бенгуче

Прогноз

Я поставлю на победу Мексики с форой–1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua Мексика Гондурас Мексика с форой -1 1.54 Сделать ставку

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