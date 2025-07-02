Полесье – Бад-Леонфельден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
2 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и астрийская команда Бад-Леонфельден
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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Сначала планировалось, что соперником Полесья в этот день будет румынская команда Чиксереда Меркуря-Чук, но этот спарринг был отменен из-за инфекционного заболевания у оппонентов, и волки нашли другого соперника для контрольного поединка.
Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.
Полесье – Бад-Леонфельден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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