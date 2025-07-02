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Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2025 19:30 - : -
Бад-Леонфельден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 16:26 | Обновлено 02 июля 2025, 16:32
69
0

Полесье – Бад-Леонфельден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2025, 16:26 | Обновлено 02 июля 2025, 16:32
69
0
Полесье – Бад-Леонфельден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и астрийская команда Бад-Леонфельден

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Сначала планировалось, что соперником Полесья в этот день будет румынская команда Чиксереда Меркуря-Чук, но этот спарринг был отменен из-за инфекционного заболевания у оппонентов, и волки нашли другого соперника для контрольного поединка.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – Бад-Леонфельден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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