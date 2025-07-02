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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 15:36 | Обновлено 02 июля 2025, 16:21
388
0

Матч Полесье – Чиксереда отменен. Нашли нового соперника

У «Полесья» изменился соперник

02 июля 2025, 15:36 | Обновлено 02 июля 2025, 16:21
388
0
Матч Полесье – Чиксереда отменен. Нашли нового соперника
ФК Полесье

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В среду, 2 июля, команда Руслана Ротаня проведет второй спарринг летнего межсезонья.

Соперником житомирского клуба должен был стать румынский клуб «Чиксереда». Но из-за инфекционного заболевания, которое поразило значительное количество игроков соперника, игру отменили.

ФК «Полесье» отнесся к ситуации с пониманием. Клуб оперативно нашел замену. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с местной австрийской командой «Бад-Леонфельден». Матч начнется в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что «Полесье» представило три комплекта формы на сезон 2025/26.

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Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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