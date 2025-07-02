Матч Полесье – Чиксереда отменен. Нашли нового соперника
У «Полесья» изменился соперник
«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В среду, 2 июля, команда Руслана Ротаня проведет второй спарринг летнего межсезонья.
Соперником житомирского клуба должен был стать румынский клуб «Чиксереда». Но из-за инфекционного заболевания, которое поразило значительное количество игроков соперника, игру отменили.
ФК «Полесье» отнесся к ситуации с пониманием. Клуб оперативно нашел замену. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с местной австрийской командой «Бад-Леонфельден». Матч начнется в 19:30 по Киеву.
Ранее сообщалось, что «Полесье» представило три комплекта формы на сезон 2025/26.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о возможных вариантах развития ситуации
Сотрудники ГБР разоблачил чиновника на взятке