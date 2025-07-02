ФОТО. Полесье представило три комплекта формы на сезон 2025/26
Житомирский клуб вдохновился местной красотой
Представитель Украинской Премьер-лиги, житомирское «Полесье», представило три комплекта формы на следующий сезон 2025/26. Каждая экипировка имеет связь с природой Житомирщины.
Домашняя форма сделана в зеленом цвете, что демонстрирует глубину и силу поколений, а также мощь лесов Житомира. Благодаря такому цвету «Полесье» стремится передать дух команды.
Второй комплект – черный, как плодородные почвы, на которых построена команда. Третья форма выполнена в белом цвете, что имеет прямую ассоциацию с течением реки Тетерев.
На каждом из комплектов изображены лица волков, что является главным символом «Полесья».
ФОТО. Полесье представило три комплекта формы на сезон 2025/26
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может стать игроком «Ювентуса»
Родриго не сыграет в старте против «Ювентуса»