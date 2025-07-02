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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 14:03 | Обновлено 02 июля 2025, 14:06
838
0

ФОТО. Полесье представило три комплекта формы на сезон 2025/26

Житомирский клуб вдохновился местной красотой

02 июля 2025, 14:03 | Обновлено 02 июля 2025, 14:06
838
0
ФОТО. Полесье представило три комплекта формы на сезон 2025/26
ФК Полесье

Представитель Украинской Премьер-лиги, житомирское «Полесье», представило три комплекта формы на следующий сезон 2025/26. Каждая экипировка имеет связь с природой Житомирщины.

Домашняя форма сделана в зеленом цвете, что демонстрирует глубину и силу поколений, а также мощь лесов Житомира. Благодаря такому цвету «Полесье» стремится передать дух команды.

Второй комплект – черный, как плодородные почвы, на которых построена команда. Третья форма выполнена в белом цвете, что имеет прямую ассоциацию с течением реки Тетерев.

На каждом из комплектов изображены лица волков, что является главным символом «Полесья».

ФОТО. Полесье представило три комплекта формы на сезон 2025/26

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Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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