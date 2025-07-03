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Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2025 19:30 – FT 5 : 1
Бад-Леонфельден
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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 12:03 |
124
0

Полесье – Бад-Леонфельден – 5:1. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли два тайма по 40 минут

03 июля 2025, 12:03 |
124
0
Полесье – Бад-Леонфельден – 5:1. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В среду, 2 июля, команда Руслана Ротаня сыграла второй спарринг летнего межсезонья. «Полесье» со счетом 5:1 разгромило команду четвертого дивизиона Австрии.

Изначально вторым соперником «Полесья» на австрийских сборах должен был стать румынский клуб «Чиксереда». Но из-за инфекционного заболевания, которое поразило значительное количество игроков соперника, игру отменили.

Чтобы не срывать график подготовки, ФК «Полесье» оперативно нашел замену. Подопечные Руслана Ротаня провели матч с местной австрийской командой «Бад-Леонфельден», которая выступает в четвертом дивизионе чемпионата Австрии. По договоренности команды сыграли два тайма по 40 минут.

Полесье открыло счет на 9-й минуте. Автором гола стал Александр Андриевский. Однако на 24-й минуте игроки австрийского клуба сравняли счет после подачи углового.

После перерыва Ротань выпустил свежих игроков. А таймер, чтобы не путать зрителей, пошел с 45-й минуты.

На 47-й минуте свое слово сказал Томер Йосефи, забив гол. А на 57-й минуте израильтянин оформил дубль. Затем отличился новичок «Полесья» Николай Гайдучик. Окончательный счет в матче в компенсированное время установил Сергей Корнийчук.

Товарищеский матч. 2 июля. Австрия

«Полесье» (Украина) – «Бад-Леонфельден» (Астрия) – 5:1

Голы: Андриевский, 9, Йосефи, 49, 57, Гайдучик, 74, Корнийчук 80+2 – ?, 24

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Матич, Чоботенко, Гришевич, Бабенко, Андриевский, Караман, Гонсалвеш, Гуцуляк, Филиппов.

Полесье (второй тайм): Волынец, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Крушинский, Мустафаев, Гайдучик.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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