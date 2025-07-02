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02.07.2025 19:30 - : -
Бад-Леонфельден
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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 19:06 |
277
0

Полесье сыграет с австрийским клубом Бад-Леонфельден. Стартовые составы

Матч состоится 2 июля и начнется в 19:30 по Киеву

02 июля 2025, 19:06 |
277
0
Полесье сыграет с австрийским клубом Бад-Леонфельден. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В среду, 2 июля, команда Руслана Ротаня проведет второй спарринг летнего межсезонья.

Изначально соперником житомирского клуба должен был стать румынский клуб «Чиксереда». Но из-за инфекционного заболевания, которое поразило значительное количество игроков соперника, игру отменили.

ФК «Полесье» оперативно нашел замену. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с местной австрийской командой «Бад-Леонфельден».

Спарринг с «Бад-Леонфельден» станет для «Полесья» вторым на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В первом поединке межсезонья команда Руслана Ротаня сыграла вничью 1:1 с братиславским «Слованом».

Матч «Полесье» – «Бад-Леонфельден» начнется в 19:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Стартовый состав «Полесья»: Кудрик, Михайличенко, Матич, Чоботенко, Гришевич, Бабенко, Андриевский, Караман, Гонсалвеш, Гуцуляк, Филиппов.

Ранее сообщалось, что «Полесье» представило три комплекта формы на сезон 2025/26.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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