Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину

Пять лет назад украинские футбольные болельщики предвкушали перспективу появления в нашей национальной сборной невероятного таланта с опытом выступлений в Германии. «Второго Андрея Воронина» тогда активно пытались «вылепить» из юного таланта молодежной команды «Нюрнберга» Эрика Шуранова – ребенка украинских эмигрантов, которых поиски лучшей жизни привели на немецкую землю.

Шуранов по юношам отличался прекрасной результативностью, из-за чего очень быстро возник вполне логичный вопрос: за какую же сборную в перспективе собирается выступать молодой вундеркинд. Вариантов, собственно, было два: Украина и Германия. И тогда, в 2020-м, многие украинские фанаты переживали за то, чтобы Эрик и его семья все-таки согласились играть за «сине-желтых»…

Справедливости ради, к тому моменту Шуранов уже имел на своем счету выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-18, однако по правилам ФИФА эти игры в целом мало что значат в аспекте дальнейшего выбора национальной команды. Тем более, что после дебюта Эрика во Второй Бундеслиге виды на него действительно обратили представители Немецкого футбольного союза. Увы, Шуранов соблазнился возможностью играть за Германию, и в сентябре 2021-го был заигран уже за тамошнюю молодежку, разорвав прежние связи с Украиной.

Впрочем, после 7 матчей и 2 забитых мячей за сборную Германии U-21 Шуранов так и не сделал следующий, как казалось, вполне логичный шаг в собственной карьере – не сумел стать футболистом национальной сборной. В Украине на Эрика за его выбор в пользу немцев многие сперва обиделись, но очень скоро про Шуранова банально забыли, благо он и сам тому «поспособствовал»…

Летом 2023 года Эрик Шуранов за 1 миллион евро покинул «Нюрнберг», где провел крайне невыразительный сезон-2022/23 во Второй Бундеслиге (356 минут в рамках 16 матчей с 1 забитым мячом в активе). Новой командой этнического украинца стал израильский «Маккаби» из Хайфы, что стало неожиданностью… Все-таки от того, кого еще совсем недавно называли вундеркиндом и прочили славу едва ли не Мирослава Клозе или уж хотя бы Лукаша Подольски, априори ожидали более перспективного нового вызова в карьере, нежели израильская Лигат ха'Aл.

Примечательно, что достаточно близким к уходу из «Нюрнберга» Шуранов был еще летом 2022-го. Тогда у Эрика было два конкретных варианта трансфера – «Динамо» и «Салернитана». Однако в киевском клубе кандидатуру молодого форварда забраковал Мирча Луческу, а договоренность с итальянцами сорвалась буквально в последний момент по вине самого Шуранова. Точнее, его окружения – скорее всего, членов семьи, которые ранее уже «помогали» Эрику с выбором в пользу Германии вместо Украины. Поговаривали, что «Салернитана» согласовала контракт для Шуранова с агентами, участвовавшими в переговорах со стороны футболиста, но в конечном итоге тот решил вести диалог с итальянцами сам, без посредников, и потерпел неудачу – сделка была отменена окончательно и бесповоротно.

В Израиле Шуранов в целом неплохо стартовал. Он отличился двумя забитыми мячами за «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов, забивая мальтийской команде «Хамрун Спартанс» и молдовскому «Шерифу» в первых двух раундах отбора, но затем просидел на скамейке успешные для израильтян противостояния со словацким «Слованом» в третьем раунде, а в решающем, четвертом, объявился лишь на замену в ответном поединке против «Янг Бойз», когда судьба «Маккаби» уже была предрешена, так как команда из Хайфы проигрывала со счетом 0:3.

Прежние заслуги на молодежном уровне в Германии не помогли Шуранову получить безоговорочное доверие от тренерского штаба «Маккаби». Форварду давали возможность проявить себя «дозированно» даже в чемпионате Израиля, где Эрик не спешил приятно радовать и удивлять наставников и болельщиков команды.

Окончательно в тартарары ситуация для Шуранова в Израиле полетела 5 октября 2023 года. Именно в этот день форвард получил возможность выйти в стартовом составе «Маккаби» Хайфа на матч групповой стадии Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0), в котором действовал на в целом непривычной позиции левого вингера, а после тайма игры еще и получил травму, будучи замененным.

Повреждение Шуранова оказалось очень серьезным – речь зашла о крестообразных связках, причем потребовалось оперативное вмешательство. Восстанавливался Эрик почти девять месяцев, вернувшись в строй «Маккаби» лишь на летних сборах-2024. К тому моменту в команде успел поменяться главный тренер: уволенного Мессая Дего, при котором Шуранова и приглашали в команду, сменил Барак Бахар, который не видел для экс-форварда «Нюрнберга» никаких возможностей играть в первой команде.

При Бахаре Шуранов сыграл только 27 минут в рамках 2 официальных матчей за «Маккаби». Высшее руководство израильского клуба не скрывало своего разочарования Эриком, которого покупало как доминирующего футболиста атаки, пойдя на более чем существенные финансовые затраты (стоит отмечать, что трансферный рекорд «Маккаби» из Хайфы равен 2,5 миллионам евро, но был установлен в сезоне-2024/25. На момент прихода Шуранова его покупка входила в топ-10 самых дорогостоящих для клуба).

Уже в начале нынешнего года в «Маккаби» начали задаваться вопросом о будущем Шуранова, который являлся обузой для клуба, имея зарплату в 350 тысяч евро в год. Эрика на какое-то время даже переводили в дубль из-за недостаточного усердия в тренировочном процессе, а в январе рассматривали возможность отправить нападающего в аренду.

В израильской прессе появлялась информация со ссылкой на неназванных партнеров Шуранова по «Маккаби» о том, что Эрик после травмы стал медлителен и не выдерживает темпа, как другие его товарищи по команде. Якобы это было очень заметно на тренировках, в то время как «язык его тела не имел ничего общего к профессиональному футболу и игроку линии нападения».

Всего в чемпионате Израиля Шуранов за два года провел 7 матчей (188 минут), в которых не сумел отличиться результативными действиями и абсолютно разочаровал болельщиков, ждавших от Эрика значительно большего. Если во Второй Бундеслиге на счету форварда было по 0,42 забитых мяча в пересчете на каждые 90 минут игры при среднем показателе ожидаемых голов в 0,33xG, то статистика в Израиле у Шуранова оказалась просто отвратительной…

ФК Маккаби Хайфа. Эрик Шуранов

Неудивительно, что 26 июня «Маккаби» согласовал с Шурановым досрочное расторжение контракта. За это израильскому клубу пришлось выплатить нападающему компенсацию в размере трех месячных зарплат, что оказалось для «Маккаби» все равно выгоднее, чем содержать Эрика на контракте до конца сезона-2025/26.

Вскоре после этого о подписании Шуранова на правах свободного агента объявил «Швайнфурт». Это команда четвертого дивизиона чемпионата Германии, которая по итогам сезона-2024/25 выиграла повышение в Третью лигу, что является высшим достижением для «Швайнфурта» за последние два десятилетия. Да и вообще клуб, история которого насчитывает уже 120 лет, является более чем скромным, даже по меркам Германии, не говоря уже о том, чтобы его хорошо знали на европейских просторах…

Главное «достижение», которым Эрик Шуранов может похвалиться за два года пребывания в Израиле – это, как пишут тамошние СМИ, приобретение форвардом еще и гражданства этого государства, над чем усиленно работал специальный юрист, нанятый игроком. Поэтому выходит так, что к своим 23 годам Шуранов не имеет ни одного матча на национальном уровне за главную команду какой-либо страны, однако может похвастаться аж тремя паспортами – немецким, украинским и израильским.

Что ж, как говорится, каждому свое: кто-то коллекционирует рекорды в футболе, а кто-то разменял карьеру на стопку паспортов, не дающих ровным счетом ничего в аспекте международного уровня выступлений, когда ты играешь в Третьей немецкой лиге. И эта история может стать хорошим уроком для тех, кто способен делать выводы на чужих ошибках. Например, для Артема Степанова…