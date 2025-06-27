Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард, который отказался от сборной Украины, выбрал новый клуб в Германии
Германия
27 июня 2025, 18:29 |
1231
0

Форвард, который отказался от сборной Украины, выбрал новый клуб в Германии

Эрик Шуранов договорился о сотрудничестве с ФК «Швайнфурт»

27 июня 2025, 18:29 |
1231
0
Форвард, который отказался от сборной Украины, выбрал новый клуб в Германии
ФК Швайнфурт. Эрик Шуранов (слева)

Немецкий форвард украинского происхождения Эрик Шуранов определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

23-летний футболист договорился о сотрудничестве с ФК «Швайнфурт», который занял первое место в Региональной лиге Германии (четвертый по силе дивизион). Об этом сообщила пресс-служба клуба. Форвард перебрался в новую команду на правах свободного агента.

«Эрик – игрок с большим потенциалом, технически сильный, он всегда представляет угрозу чужим воротам. Шуранов уже в молодом возрасте произвел сенсацию во втором дивизионе», – сказал спортивный директор Маркус Вольф.

Эрик неоднократно получал вызовы в юношеские сборные Украины и даже пребывал в расположение «сине-желтой» команды U-21, но в итоге решил сменить футбольное гражданство на немецкое. После отказа от украинской сборной, провел семь матчей за команду Германии U-21, в которых забил два гола.

Шуранов ранее играл за «Нюрнберг» и израильский «Маккаби» Хайфа, с которым выступал в Лиге Европы.

По теме:
Киевское Динамо подпишет легионера вместо экс-игрока сборной Украины
Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
Стало известно, каких футболистов просматривает Кучер в Черноморце
чемпионат Германии по футболу Эрик Шуранов трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале
Футбол | 27 июня 2025, 13:14 6
Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале
Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале

Андреем активно интересуется «Овьедо»

Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Бокс | 27 июня 2025, 08:56 1
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика

Британец считает, что Дюбуа может справиться в следующем бою

Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Футбол | 26.06.2025, 22:59
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 27.06.2025, 07:00
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
Футбол | 27.06.2025, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 6
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
25.06.2025, 23:31 16
Бокс
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
25.06.2025, 17:14 2
Теннис
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
26.06.2025, 14:04 1
Футбол
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
26.06.2025, 10:15 4
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 7
Футбол
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем