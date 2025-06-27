Форвард, который отказался от сборной Украины, выбрал новый клуб в Германии

Немецкий форвард украинского происхождения Эрик Шуранов определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

23-летний футболист договорился о сотрудничестве с ФК «Швайнфурт», который занял первое место в Региональной лиге Германии (четвертый по силе дивизион). Об этом сообщила пресс-служба клуба. Форвард перебрался в новую команду на правах свободного агента.

«Эрик – игрок с большим потенциалом, технически сильный, он всегда представляет угрозу чужим воротам. Шуранов уже в молодом возрасте произвел сенсацию во втором дивизионе», – сказал спортивный директор Маркус Вольф.

Эрик неоднократно получал вызовы в юношеские сборные Украины и даже пребывал в расположение «сине-желтой» команды U-21, но в итоге решил сменить футбольное гражданство на немецкое. После отказа от украинской сборной, провел семь матчей за команду Германии U-21, в которых забил два гола.

Шуранов ранее играл за «Нюрнберг» и израильский «Маккаби» Хайфа, с которым выступал в Лиге Европы.