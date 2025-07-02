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  4. СВИТОЛИНА: Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру
Уимблдон
02 июля 2025, 06:47 |
504
0

СВИТОЛИНА: Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру

Первая ракетка Украины посетила студию Tennis Channel после стартовой победы на Уимблдоне

02 июля 2025, 06:47 |
504
0
СВИТОЛИНА: Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила студию Tennis Channel после стартовой победы над Анной Бондар на Уимблдонском турнире 2025:

О серии побед подряд в стартовых матчах на мейджорах: «Честно говоря, я не слежу за этой статистикой, но мне сказали это на пресс-конференции. Конечно, мои цели – это гораздо более поздние этапы соревнований, но приятно, что эта статистика держится и дальше. Для меня важно с первого очка, с первого матча буду включенной в игру и демонстрировать свой лучший теннис. Потому что ты никогда не знаешь, в первом круге могут быть сюрпризы, и все эти игроки хотят тебя победить. Поэтому я стараюсь сосредотачиваться на своей игре».

О волнении перед началом турнира: «Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру. Конечно, я сильно взволнована, есть немного нервов, но это приятные нервы. Мне очень нравится это ощущение, когда я еду на мейджор. Думаю, это помогает мне заострить свое внимание и показывать свою лучшую игру. Я стараюсь качественно выполнить свою работу, но и также получить удовольствие от этих моментов. Потому что когда я сделала паузу на год из-за беременности, я чувствовала, что я реально скучаю по этим моментам. Я помню, как скучала именно по этим мгновениям перед выходом на корт в первом круге, эта дрожь в твоем теле. Поэтому я пыталась найти это и пережить еще раз».

О любимой традиции Уимблдона: «Дрескод. Мне нравится одеваться во все белое. Это классика, это иконический стиль. Мне нравится моя форма в этом году. Это выглядит прекрасно, просто идеальная картинка. Когда ты смотришь вокруг, все выглядят так стильно. Я люблю эту традицию».

О своей физической форме: «Впереди у меня меньше лет выступлений, чем позади. Поэтому я стараюсь делать немного другие вещи, иначе подходить к турнирам, несколько иначе строить свою рутину, чтобы добавить этот 1% и в том числе к моему выступлению. А также из-за того, что у меня были травмы в течение последних двух лет, они заставили меня искать возможности, как мне вернуться в топ-10, смотреть, в чем действительно я могу бросить вызов лучшим теннисисткам».

О своей семье: «Скай дома, она наслаждается бассейном (улыбается). У нее есть своя собственная рутина, свое расписание, поэтому мы держим ее подальше от всего этого хаоса. И мы сейчас сосредоточены на наших матчах и нашей подготовке. Мне нравится играть в разные дни с Гаэлем, потому что сейчас я выполнила свою работу и теперь могу насладиться остатком дня, провести время с ним. Когда мы играем в один день, ты никогда не знаешь, как оно будет, особенно, если играть в одно время – это худший вариант. Мне нравится больше такой сценарий, меньше стресса. Возможно ли, что Скай приедет на последние этапы? Да, только на важные матчи (смеется)».

2 июля Свитолина сыграет против Александры Саснович во втором раунде Уимблдона. Встреча начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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