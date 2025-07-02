СВИТОЛИНА: Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру
Первая ракетка Украины посетила студию Tennis Channel после стартовой победы на Уимблдоне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила студию Tennis Channel после стартовой победы над Анной Бондар на Уимблдонском турнире 2025:
О серии побед подряд в стартовых матчах на мейджорах: «Честно говоря, я не слежу за этой статистикой, но мне сказали это на пресс-конференции. Конечно, мои цели – это гораздо более поздние этапы соревнований, но приятно, что эта статистика держится и дальше. Для меня важно с первого очка, с первого матча буду включенной в игру и демонстрировать свой лучший теннис. Потому что ты никогда не знаешь, в первом круге могут быть сюрпризы, и все эти игроки хотят тебя победить. Поэтому я стараюсь сосредотачиваться на своей игре».
О волнении перед началом турнира: «Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру. Конечно, я сильно взволнована, есть немного нервов, но это приятные нервы. Мне очень нравится это ощущение, когда я еду на мейджор. Думаю, это помогает мне заострить свое внимание и показывать свою лучшую игру. Я стараюсь качественно выполнить свою работу, но и также получить удовольствие от этих моментов. Потому что когда я сделала паузу на год из-за беременности, я чувствовала, что я реально скучаю по этим моментам. Я помню, как скучала именно по этим мгновениям перед выходом на корт в первом круге, эта дрожь в твоем теле. Поэтому я пыталась найти это и пережить еще раз».
О любимой традиции Уимблдона: «Дрескод. Мне нравится одеваться во все белое. Это классика, это иконический стиль. Мне нравится моя форма в этом году. Это выглядит прекрасно, просто идеальная картинка. Когда ты смотришь вокруг, все выглядят так стильно. Я люблю эту традицию».
О своей физической форме: «Впереди у меня меньше лет выступлений, чем позади. Поэтому я стараюсь делать немного другие вещи, иначе подходить к турнирам, несколько иначе строить свою рутину, чтобы добавить этот 1% и в том числе к моему выступлению. А также из-за того, что у меня были травмы в течение последних двух лет, они заставили меня искать возможности, как мне вернуться в топ-10, смотреть, в чем действительно я могу бросить вызов лучшим теннисисткам».
О своей семье: «Скай дома, она наслаждается бассейном (улыбается). У нее есть своя собственная рутина, свое расписание, поэтому мы держим ее подальше от всего этого хаоса. И мы сейчас сосредоточены на наших матчах и нашей подготовке. Мне нравится играть в разные дни с Гаэлем, потому что сейчас я выполнила свою работу и теперь могу насладиться остатком дня, провести время с ним. Когда мы играем в один день, ты никогда не знаешь, как оно будет, особенно, если играть в одно время – это худший вариант. Мне нравится больше такой сценарий, меньше стресса. Возможно ли, что Скай приедет на последние этапы? Да, только на важные матчи (смеется)».
2 июля Свитолина сыграет против Александры Саснович во втором раунде Уимблдона. Встреча начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.
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