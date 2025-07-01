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  4. БОНЗИ – о победе над нейтралом: «Были идеи, в какие зоны его загонять»
Уимблдон
01 июля 2025, 14:02 | Обновлено 01 июля 2025, 14:05
198
1

БОНЗИ – о победе над нейтралом: «Были идеи, в какие зоны его загонять»

Французский теннисист показал очень уверенную игру

01 июля 2025, 14:02 | Обновлено 01 июля 2025, 14:05
198
1
БОНЗИ – о победе над нейтралом: «Были идеи, в какие зоны его загонять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Бонзи

Французский теннисист Бенжамен Бонзи показал очень уверенную игру в понедельник, 30 июня, и выбил с турнира «нейтрального» Даниила Медведева в первом раунде Уимблдона 2025.

Бонзи сохранял олимпийское спокойствие во время матча против московита и не собирался впадать в эйфорию после победы, даже несмотря на то, что сотворил одну из главных сенсаций стартового дня британского мейджора, победив девятую ракетку мира. Гордый тем, что второй раз в карьере обыграл игрока из топ-10, француз из Нима уже нацелен на поединок второго круга с австралийцем Джорданом Томпсоном.

– Это ваша самая большая победа?

– Да, конечно, это самая значимая. Особенно приятно, что она произошла именно здесь. Я впервые вышел на корт №2, и это действительно был классный опыт. Великолепная победа, я очень доволен тем, как сумел ее добыть.

– Как вы построили этот успех?

– За три часа! Мы ровесники (оба 1996 года), знаем друг друга уже давно. Тактически у меня было пара-тройка идей, как доставить ему проблемы, в какие зоны его загонять – и все сработало. Думаю, во втором сете мог бы сыграть чуть лучше, но немного просел по физике, а он, наоборот, сильно прибавил к концовке партии. В целом тактика заключалась в том, чтобы не давать ему времени и регулярно менять темп игры.

А потом все сводится к газону – подача играет важную роль, нужно как можно чаще заставлять соперника возвращать мяч. Не бояться варьировать прием, чтобы сбить ему ритм. Иногда подтягивать к сетке, заставлять выходить на удар с лета. А мне, наоборот, надо было как можно активнее давить и брать инициативу.

– Это ваша первая победа над игроком топ-10 на турнире Большого шлема. Не боитесь ли вы, что может наступить эмоциональный спад перед вторым кругом против Томпсона (ATP 44)?

– Готовиться буду так же, как и к этому матчу. Во вторник немного потренируюсь и уже сегодня (в понедельник) начну восстанавливаться. Думаю, что фаворитом и в следующем матче я не буду. Джордан – отличный игрок. Я уже говорил до начала турнира, что показываю хорошую игру последние несколько дней. Мне комфортно здесь, на этих кортах. Поэтому остаюсь при своем мнении.

Но это всего лишь второй круг. Да, это отличная победа, но это пока только первый раунд турнира Большого шлема. Я не в четвертьфинале, не в полуфинале. Так что не стоит терять голову.

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Уимблдон-2025 Бенжамен Бонзи
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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