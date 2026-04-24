Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсации не случилось. Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала Мадрида
ATP
24 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:55
0

Янник сумел одолеть Бенжамена Бонзи после проигранного первого сета

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде.

Синнер сумел одолеть квалифайера Бенжамена Бонзи (ATP 104) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу итальянца.

В следующем круге Янник сыграет с еще одним квалифайером Элмером Меллером.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Янник Синнер [1] – Бенжамен Бонзи [Q] – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала
Четвертый сеяный проиграл стартовый матч на турнире ATP 1000 в Мадриде
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
Янник Синнер Бенжамен Бонзи ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 08:56 29
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Известный тренер хочет тренировать команду

Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
Теннис | 24 апреля 2026, 18:52 2
Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос

Испанец пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы запястья

Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
Футбол | 24.04.2026, 12:37
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23.04.2026, 23:27
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 31
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем