Сенсации не случилось. Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала Мадрида

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде.

Синнер сумел одолеть квалифайера Бенжамена Бонзи (ATP 104) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу итальянца.

В следующем круге Янник сыграет с еще одним квалифайером Элмером Меллером.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Видеообзор матча

Фотогалерея матча