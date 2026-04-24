ATP24 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:55
Сенсации не случилось. Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала Мадрида
Янник сумел одолеть Бенжамена Бонзи после проигранного первого сета
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде.
Синнер сумел одолеть квалифайера Бенжамена Бонзи (ATP 104) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.
Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу итальянца.
В следующем круге Янник сыграет с еще одним квалифайером Элмером Меллером.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Янник Синнер [1] – Бенжамен Бонзи [Q] – 6:7 (6:8), 6:1, 6:4
